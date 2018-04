Zeman má u Trumpa dveře zavřené i kvůli Babišově vládě v demisi, říká Kmoníček

Už přes rok český prezident Miloš Zeman usiluje o oficiální schůzku se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem v Bílém domě. Na termín čeká ale stále marně. Zeman je podle kuloárních informací dokonce naštvaný na českého velvyslance v USA Hynka Kmoníčka, zkušený diplomat totiž nedokázal po více než roce ve Spojených státech setkání domluvit. Kmoníček Blesk Zprávám řekl, že jedním z důvodů může být i to, že Česko stále čeká na vládu s důvěrou.

To, co se teď povedlo francouzskému prezidentovi Emmanuelu Macronovi, by zahřálo i českého prezidenta Miloše Zemana. Macron i se svou manželkou Brigitte totiž nejdříve soukromě povečeřel s americkým prezidentem Donaldem Trumpem a první dámou USA Melanií, následně oba státníci spolu jednali v Bílém domě.

Stigma vlády v demisi?

Miloš Zeman zatím na termín podobné schůzky čeká. Marně. „Jsme v nevýhodné situaci. Potřebujeme vládu, která umí nastolit agendu,“ uvedl český velvyslanec v USA Hynek Kmoníček pro Blesk Zprávy další z důvodů, proč ještě ke schůzce nedošlo. Američané podle něj čekají na plnohodnotnou vládu, kterou ovšem ta stávajícího premiéra v demisi Andreje Babiše (ANO) není.

„Tedy především vládu, která má důvěru Poslanecké sněmovny,“ doplnil Kmoníček, podle kterého právě vláda s důvěrou může nastolit témata, na kterých se dá schůzka obou prezidentů „postavit“.

POKRAČOVÁNÍ ČLÁNKU SI MŮŽETE PŘEČÍST NA WEBU BLESKU.