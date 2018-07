Zemana na podzim čeká Čína i Izrael. Tam chce jednat o přesunu ambasády po vzoru USA

Prezident Miloš Zeman chce na podzim v Izraeli jednat o přesunu českého velvyslanectví do Jeruzaléma a o rozšíření ekonomické spolupráce. Na podzim také plánuje navštívit Čínu, kde je podle něj možné setkání s prezidentem Si Ťin-pchingem. Zeman to řekl v rozhovoru ČTK. Na dotaz ČTK také řekl, že už podepsal pověřovací listiny některých českých velvyslanců.

Zemana čekají ve druhé polovině roku zahraniční cesty do Německa, Izraele nebo Číny. Český prezident se opakovaně vyslovil pro přesun české ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma. Uskutečnění takového kroku by byl především na české vládě. Zeman na dotaz, zda vidí stěhování nyní jako reálné, odvětil, že i premiér Andrej Babiš (ANO) podepsal petici žádající přesun.

"Nejedu tam samozřejmě jenom kvůli této záležitosti, ale mimo jiné proto, abych v duchu ekonomické diplomacie usiloval o rozšíření naší spolupráce s Izraelem," dodal. Zdůvodnil to tím, že Izrael je technologickou velmocí. S představiteli palestinské samosprávy se Zeman setkat nechystá.

Na začátku listopadu by měl Zeman navštívit Čínu, kde se v Šanghaji zúčastní mezinárodního veletrhu věnovaného dovozu do Číny. Podle Zemana je pravděpodobné, že se při té příležitosti setká s čínským prezidentem. V souvislosti se svou cestou do Číny vyzdvihl možnosti, které podle něj pro české firmy znamená projekt výstavby takzvané nové hedvábné stezky, která má propojit především železnicí Čínu se západními zeměmi. "Je tady celá řada příležitostí například pro české stavební firmy, železniční firmy, pro různé subdodavatele a podobně," dodal. Čínský prezident podle něj předpokládá, že podél nové trati vyrostou nové závody i města. "A i tady je příležitost, jak se uplatnit," řekl Zeman.

Na otázku naplnění očekávání týkajících se čínských investic český prezident řekl, že společnost CEFC, která původně za většinou investic stála, měla potíže. "Na druhé straně jsem velmi rád, že ji nahradila firma CITIC, která je podstatně větší, takže rizika, která byla spojena se CEFC, už, jak doufám, neexistují," poznamenal. Do potíží se CEFC dostala v souvislosti s vyšetřováním svého předsedy a zároveň Zemanova poradce Jie Ťien-minga v Číně. Zeman ho dosud odmítal z pozice poradce odvolat a na svém postoji trvá i nadále. "Zastávám presumpci neviny. Pokud by byl odsouzen, přestane být poradcem, ale zatím nemám informace, že by k takovému odsouzení došlo," řekl.

Na konci července se Zeman vydá se slovenským prezidentem Andrejem Kiskou historickým vlakem z Hodonína, rodiště prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, do slovenských Topoľčianek, kde měli českoslovenští prezidenti své letní sídlo. Podle Zemana si budou "přátelsky povídat o situaci, která existuje jak na Slovensku, tak v českých zemí". "Ale jsem velice rád, že vám mohu říci, že mezi námi neexistují žádné otevřené sporné problémy, a samozřejmě je to tak dobře," dodal Zeman.

Kiska by se měl účastnit 28. října v Praze oslav vzniku Československa. Další cizí státníky Zeman zvát neplánuje. V plánu nemá ani rozšíření seznamu u této příležitosti vyznamenaných lidí. "Řadu osob, které by si to zasloužily v souvislosti s tímto výročím, jsem vyznamenal již v minulosti. Chtěl bych připomenout představitele Obce legionářské, Obce sokolské, řadu veteránů a tak dále a tak dále," řekl.

ČR bude v blízké budoucnosti měnit velvyslance v několika důležitých zemích. V médiích se mluví o změnách na ambasádách ve Francii, v Německu nebo na Slovensku. Zeman ČTK řekl, že několik pověřovacích listin už podepsal, konkrétní ale být nechtěl s odvoláním na diplomatickou slušnost.