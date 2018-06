Zemanova tajemná tiskovka: Oznámí zásnuby dcery Kateřiny? Lidé sází na to, co řekne

Hrad dál tají téma dnešní tiskové konference prezidenta Miloše Zemana, kterou jeho kancelář svolala včera. Okamžitě se tak rozběhly spekulace a také sázky. Je snad Kateřina Zemanová těhotná? Bude se vdávat? Hradní mluvčí Jiří Ovčáček slibuje, že se dnešní záhadný brífink bude týkat příjemné události. Pro kritiky prezidenta ze sociálních sítí by bylo příjemné i oznámení abdikace, něco takového však sázkové kanceláře neočekávají. Možností však nabízí celou škálu. Od nalezení Peroutkova článku po adopci Jiřího Ovčáčka či zásnuby první dcery Kateřiny.

Prezident Miloš Zeman dnes odpoledne promluví před novináři. Téma brífinku Pražský hrad neoznámil. Po vyjádření hlavy státu nebudou novinářům umožněny dotazy a sraz novinářů před brífinkem, který začne v 16:30, byl netradičně stanoven ke vchodu do Lumbeho zahrady. Právě tam je vila, kde bydlí prezidentský pár. Podle informací ČTK by se tisková konference měla konat v zahradě.

Tahle takřka rodinná atmosféra nahrává spekulacím, že svou roli sehraje během brífinku právě Zemanova rodina. „Můžu vyloučit, že by se zítřejší tisková konference prezidenta týkala jeho zdravotního stavu, bude se to týkat příjemné události,“ řekl FTV Prima mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček.

Na Zemana vypsali kurzy

A spekulace ohledně tématu Zemanovy tiskovky se rozjely nanovo. Nově je pak možné si na ně i vsadit. Sázková společnost Fortuna vypsala kurzy na to, co by Zeman mohl oznámit.

Slečna Kate je v jináči. — Ondřej Fér (@ondrejfer) 13. června 2018

Nevím, proč to ještě nikoho nenapadlo. Miloš Zeman zítra oznámí, že přestává pít. — Poslední skaut™ (@Posledniskaut) 13. června 2018

Nejnižší je na oznámí uzavření dohody o stavbě nového jaderného bloku z peněz ČEZ - a to proto, že se má odpoledne Zeman setkat s premiérem Andrejem Babišem (ANO) a šéfem ČEZu Danielem Benešem k jednání o energetice. Dalšími podle bookmakerů poměrně stále ještě pravděpodobnými možnostmi s nižšími kurzy jsou, že Zeman oznámí své plány na léto 2018 či oznámí nalezení článku Ferdinanda Peroutky Hitler je gentleman.

