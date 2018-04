Zemřelo další z přeživších lidických dětí. Haně Bušíkové bylo 77 let

Ve věku nedožitých 78 let v neděli zemřela Hana Bušková, rozená Špotová, která patřila k dětským pamětníkům vyhlazení Lidic za druhé světové války. ČTK to dnes řekli Filip Petlička z Památníku Lidice a starostka Lidic Veronika Kellerová. Podle starostky dosud zůstávají naživu dvě lidické ženy a deset lidických dětí.

Špotová, která se narodila 26. května 1940, byla v červnu 1942 v kladenském gymnáziu vybrána k poněmčení a převezena do nemocnice na Karlově náměstí v Praze a odtud do sirotčince v Puščikuvku u Poznaně. Od března 1943 pobývala v několika německých rodinách. V roce 1947 ji vypátrala československá komise a převezla zpět do Československa, kde se 2. dubna setkala se svou matkou, jež se vrátila z koncentračního tábora v Ravensbrücku.

Podle Kellerové je nyní před lidickým památníkem vyvěšen černý smutečný prapor, pohřeb Buškové se uskuteční ve čtvrtek. „Jako obec tam budeme dávat věnec,“ dodala starostka.

Nacisté Lidice vypálili 10. června 1942. Důvodem byla domnělá souvislost jednoho z obyvatel s atentátem na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Přímo v Lidicích bylo zastřeleno 173 lidických mužů a chlapců, následně 16. června 1942 v Praze-Kobylisích dalších 26 obyvatel Lidic. Pobyt v koncentračních táborech nepřežilo 53 lidických žen. V deportačním táboře bylo v plynovém autě udušeno 82 lidických dětí. Ze zhruba 500 obyvatel Lidic, kteří masakr zažili, válku přežilo jen 160 lidí.