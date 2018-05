Žlutá zrníčka kam se podíváš. Řepka ale za pylový smog nemůže, říká odborník

„Způsobují to jehličnany - borovice a smrky. Ty dělají žlutou pokrývku, řepka nelétá, její pyl je těžký a lepkavý, aby se mohl nalepit třeba na čmeláka,“ vysvětlil pro iRozhlas.cz alergolog Ondřej Rybníček z Fakultní nemocnice v Brně. Podle něj letos přišla jejich silná sezona, a proto je množství pylu vyšší než v minulých letech.

K vysoké koncentraci pylů v ovzduší přispívá i teplé a větrné počasí, kvůli němuž vykvetlo všechno najednou. Podle alergoložky Romany Kochrdové způsobuje silné alergické reakce v těchto dnech nejen pyl, ale také velká prašnost.

Pacienty Romany Kochrdové nejvíc trápí zahlenění, záněty očí, škrábání v krku. „Občas jsou stavy takové, že na to běžné léky nezabírají, a nelze je pokrýt jednou tabletou. Musí se to kombinovat různými kapkami, spreji, inhalátory. A ani tak to třeba není odpovídající. Spojuje se to s únavovým syndromem. Lidé jsou ospalí, malátní, otrávení,“ popsala lékařka.

Potíže alergiků i astmatiků dnes připomíná Světový den alergií a astmatu, který připadá vždy na první květnové úterý.