Zmatky kolem vrtulníků pokračují. Vojáci je letos mít zřejmě nebudou, ministerstvo nemá peníze

Ministerstvo obrany nemá peníze na nákup 12 víceúčelových vrtulníků. Dva dobře informované zdroje obeznámené s kauzou potvrdily INFO.CZ, že resort nemá na stroje vyčleněné prostředky v rozpočtu. Pokud by chtěl vrtulníky získat už letos, musel by hledat alternativní cesty.

Kauza nákupu 12 víceúčelových vrtulníků je zamotanější, než se zdálo. Ministerstvo po nástupu nové vlády couvlo z původního tendru, který se blížil ke konci a Česko v něm bylo blízko dohodě s USA na dodávkách vrtulníků Bell. Nyní se ukazuje, že problematické může být i financování zakázky.

Ministryně obrany v demisi Karla Šlechtová v pondělí prohlásila, že chce zakázku zadat v létě. Osloví přitom alespoň tři potenciální dodavatele. Které, to nechtěla specifikovat. Konkrétní firmy a země sdělí až při zadání zakázky. Není však pravděpodobné, že armáda dostane vrtulníky již v tomto roce, jak bylo původně naplánované.

Ministerstvo ještě loni odkazovalo na harmonogram, podle něhož měly být první prostředky na vrtulníky vyčleněny letos, dodávky pak byly naplánované do roku 2023. Cena zakázky se podle dřívějších odhadů pohybovala mezi 10 a 15 miliardami korun. Agentura pro obrannou spolupráci, která je součástí amerického ministerstva obrany, vyčíslila její hodnotu na zhruba 12,6 miliardy korun.

Pokud by ministerstvo chtělo původní plán dodržet, bude muset sehnat peníze. Jak INFO.CZ potvrdily dva zdroje obeznámené s kauzou, v současnosti rozpočet resortu s nákupem nepočítá a nemá na něj vyčleněné prostředky.

Reálně tak zbývají dvě možnosti, jak se k penězům dostat. Ministerstvo může sáhnout k přeskupení kapitol v rámci stávajícího rozpočtu, nebo si na vládě zažádat o jeho navýšení. Není však jisté, jestli by s takovým požadavkem Šlechtová uspěla. Ministři financí měli v minulosti problém přidávat nad rámec dohodnutého.

Vrtulníky mají nahradit dosavadní ruské stroje Mi-24. Ty experti označují za potenciálně rizikové, jelikož závisí na dodávkách náhradních dílů z ruské strany. Moskva tak má vliv na bojeschopnost části armády členské země NATO. „Dělá to obrovské problémy, nejsou na to náhradní díly. Jsme v určitém zajetí ruských dodavatelů,“ komentoval to již dříve náčelník Generálního štábu Josef Bečvář.

Česko bylo v minulém volebním období blízko dohodě s americkou stranou. Ta po prvotním oslovení pětice zemí zůstala v tendru ve dvojici spolu s Itálií. USA nabízely vrtulníky UH-1Y společnosti Bell, Italové stroje AugustaWestland od firmy Leonardo. Američané poslali do Česka závaznou nabídku a celou věc projednával také Kongres.

Vzhledem k volbám nechala předchozí česká vláda rozhodnutí na svých nástupcích. Po změně v čele resortu však nová ministryně obrany tendr zastavila. Prohlásila, že ani jeden z uchazečů nesplňoval podmínky a dosavadní průběh zakázky označila za marketingový průzkum. Nad takovým výkladem však experti kroutí hlavou.

Armádě se zase nelíbilo, když Šlechtová její požadavky označila za nereálné. „Snažíme se sledovat trendy v jednotlivých technologiích. Odmítám tvrzení, že se jedná o science fiction, že si vojáci něco vymýšlejí. Vojáci si nic nevymýšlejí, udělali jsme to velmi poctivě. Víme o tom, že takové vrtulníky je možné koupit,“ prohlásil Bečvář.

Generální štáb nakonec ministerstvu dodal přepracované požadavky. V současnosti s ministerstvem dolaďuje zadávací dokumentaci.

„Nové vrtulníky musí splňovat minimální požadavky, které zabezpečí ve všech oblastech udržení dosavadních schopností vrtulníkového letectva a ve vybraných oblastech povedou k jejich rozvoji. Schopnosti vrtulníkového letectva AČR jsou stanoveny na základě úkolů, které vyplývají z národních zákonů a mezinárodních smluv a závazků v rámci NATO. Záměrem využití nového víceúčelového vrtulníku je především bojová podpora jednotek pozemních a speciálních sil, vzdušná přeprava osob a materiálu, působení v rámci národního systému protivzdušné obrany a ve prospěch Integrovaného záchranného systému ČR,“ upřesnila INFO.CZ majorka Vlastimila Cyprisová, co vojáci od ministerstva požadují.