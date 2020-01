Změny v Budějovickém Budvaru. V ČR ustupuje od značky Budweiser a je kolem toho živo | info.cz

Celý proces výměny prémiové značky národního podniku v tuzemsku začal velmi nenápadně pozměněnou podobou pivních tácků. Na těch nových, distribuovaných do restaurací, už totiž není jako dříve nápis Budweiser Budvar, ale právě Budějovický Budvar. Změna se týká i některých dalších reklamních předmětů, vývěsních štítů a nápisů na sklenicích. Podle informací INFO.CZ přímo z podniku je to ale jen začátek. Vedení v čele s ředitelem Petrem Dvořákem chystá kompletní výměnu etiket na pivní láhve, které by měly mít nejen úplně novou grafickou podobu, ale slovo „Budweiser“ by na nich nahradilo slovo „Budějovický“.

INFO.CZ to potvrdil i člen dozorčí rady Budějovického Budvaru, jihočeský zastupitel Petr Braný. „Vedení podniku nám skutečně představilo návrh takové změny. Jednání je ale neveřejné, takže nemohu sdělovat podrobnosti. Obecně řečeno má ale jít o to, že na domácím trhu by Budvar jako národní podnik nově používal na etiketách místo slova budweiser slovo budějovický,“ řekl INFO.CZ Braný.

Dozorčí rada měla podle něj ústy některých svých členů k této částečné změně marketingové strategie výhrady, mimo jiné kvůli obavě z toho, zda to by to nemohlo do budoucna poškodit Budvar ve známkoprávních sporech o značku Budweiser. „Proto jsme si odhlasovali, že svoláme ještě jedno mimořádné zasedání rady, kde celou věc ještě znovu prodiskutujeme a případně vydáme doporučení,“ řekl Braný. Rada může ale vydat právě jen doporučující stanovisko, nemá žádné právo veta.

Není značka jako značka

Budějovický Budvar dosud na všech pivních etiketách, sklenicích, vývěsních štítech i reklamních předmětech používá doma i v zahraničí jednotnou značku Budweiser Budvar. A k té jako přídomek označení konkrétního piva. A to ať už se jedná o ležák (B.original), desítku (B.classic), nealkoholické či černé pivo. Značku Budějovický Budvar pivovar také využíval, ovšem výhradně na těch zahraničních trzích, kde má právo na značku Budweiser jeho konkurent AB-INBEV. Tam mu ani nic jiného nezbývalo.

Všude jinde ale tak jako jiné pivovary využíval a využívá jednu značku spojenou s dlouholetou tradicí a srozumitelnou pro domácí i zahraniční zákazníky. Například v Rusku se tedy neobjevuje v azbuce psané „Budějovičeskij Budvar“...

Vedení Budvaru, které nyní společnost vede dva roky, se přesto na domácí scéně rozhodlo jít trochu jinou cestou. „Portfolio našeho pivovaru tvoří více piv, než jen naše vlajková loď Budweiser Budvar Original. Například Budvar 33, Budvar Kroužek a další. Proto jsme se rozhodli na našich propagačních materiálech uvádět značku pivovaru, který všechna tato piva vaří. Takováto univerzálnost je v hospodě, která čepuje více druhů našich piv, žádoucí,“ napsal INFO.CZ ředitel Budějovického Budvaru Petr Dvořák.

Toho v květnu 2017 jmenoval do funkce tehdejší ministr Marian Jurečka poté, co z vážných zdravotních důvodů odstoupil Jiří Boček, který vedl podnik 25 let. Za tu dobu se výstav jediného pivovaru ve vlastnictví českého státu zvedl ze 415 000 hektolitrů až na 1,616 milionu hektolitrů za rok. Bočkův nástupce Dvořák předtím působil mimo jiné jako ředitel marketingu v Pivovarech Staropramen nebo mezinárodní ředitel značky Pilsner Urquell.

V samotném Budějovickém Budvaru vyvolala aktuální snaha utlumit značku Budweiser hodně zlé krve a řadě letitých zaměstnanců se tento záměr podle zjištění INFO.CZ nelíbí. Někteří pod podmínkou anonymity spekulují, že by mohlo jít o záměr značku oslabit. Už několikrát v minulosti se někteří čeští politici pokoušeli dovést Budvar k privatizaci nebo vyřešit spory s AB-INBEV dohodou. Tu před sedmi lety navrhoval bývalý ministr zemědělství za ODS Petr Bendl, který také poslal do Budvaru kontrolu, jež žádné závažné pochybení nenašla.

„Tahle kontrola vytváří jen kouřovou clonu pro projekt, který tady v různých obměnách existuje už dvacet let,“ řekl Jiří Boček v roce 2012. Určité lobbistické skupiny se podle něj opakovaně pokoušejí dohodnout prodej duševního vlastnictví Budějovického Budvaru do rukou jeho nadnárodního konkurenta. AB-INBEV (dříve Anheuser Busch) tvrdí, že značka je jeho výmyslem a nikdy neměla nic společného s Českými Budějovicemi (německy Budweis).

Spory po celém světě

Podle stránek Budějovického Budvaru soudní spory o značku BUDWEISER probíhají již od roku 1907. Úspěšnější v nich je Budějovický Budvar, který zvítězil asi v 70 % případů. Definitivně bylo ukončeno 197 soudních sporů a správních řízení, z nichž Budějovický Budvar vyhrál ve 136 případech a 10 sporů skončilo smírem nebo remízou. Díky registraci ochranných známek „BUDWEISER“ nebo „BUDWEISER BUDVAR“, které patří Budějovickému Budvaru, nemůže nadnárodní koncern AB-INBEV používat svou klíčovou značku „BUDWEISER“ téměř v 70 zemích.

Jiná situace je v severní Americe, kde na základě dohody obou pivovarů z roku 1939 (podle Budvaru vynucené těsně před okupací Československa Hitlerem) nesmí Budvar od Panamy po Aljašku prodávat své pivo nejen pod značkou Budweiser, ale ani pod jinými značkami vycházejícími z názvu města České Budějovice. Proto se třeba v USA prodává ležák českobudějovického pivovaru pod značkou Czechvar.

Ředitel Budějovického Budvaru Petr Dvořák striktně odmítá, že by snaha omezit reklamní využívání značky Budweiser na domácím trhu měla mít vliv na zahraniční trhy a oslabila pozici pivovaru ve známkoprávních sporech. „Budweiser Budvar je a bude i nadále naší vlajkovou lodí po celém světě, samozřejmě v rámci možností daných známkoprávními vztahy,“ napsal INFO.CZ Dvořák.

Jeho předchůdce Jiří Boček, kterého INFO.CZ požádalo také o vyjádření, s tímto názorem nesouhlasí, a dokonce kvůli tomu vůbec poprvé komentoval dění v pivovaru od doby, kdy z něj ze zdravotních důvodů odešel: „Pokud by bylo pravdou, že chce pivovar strategicky, cíleně a dlouhodobě omezit v České republice užívání značky Budweiser Budvar a nahradit ji značkou Budějovický Budvar, tak je to dle mého názoru chybná cesta. Vede totiž k rozštěpení tváře značky v očích minimálně evropských spotřebitelů. Taková cesta nepatří do tržního chování pivovaru s tak rozsáhlými obchodními aktivitami doma a ve světě. Je to návrat k uvažování z dob socialismu v Československu,“ uvedl doslova Boček.