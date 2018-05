Neobvyklá dovolená? Wizz Air dnes otevřel linku do gruzínského Kutaisi

Maďarský letecký dopravce Wizz Air dnes slavnostně otevře novou linku z Prahy do gruzínského Kutaisi. Aerolinky budou na trase létat během letní sezony každý týden v úterý a sobotu. Západogruzínské Kutaisi představuje podle aerolinek destinaci vhodnou pro milovníky aktivní dovolené. Zaujmout mohou i jedinečná gruzínská kultura a památky. Ceny letenek začínají na 659 korunách.

Nízkonákladový dopravce Wizz Air v současnosti létá z Prahy do devíti destinací v pěti zemích, například Reykjavíku, Tel Avivu nebo Benátek. Na začátku letošního roku však aerolinky oznámily zrušení své pražské základny a s tím spojené omezení linek. Od 14. června tak Wizz Air bude vypravovat jen tři pravidelné linky do Londýna (Luton), na italské letiště v Bari a do gruzínského Kutaisi.

Wizz Air je největší nízkonákladová letecká společnost ve střední a východní Evropě, provozuje flotilu 88 letadel Airbus A320 a Airbus A321 a nabízí více než 550 tras z 28 základen spojujících 145 destinací ve 44 zemích.