Praha bude mít opět přímé letecké spojení do Berlína. Létat se bude třikrát týdně

Praha bude mít po několika měsících opět přímé letecké spojení do Berlína. Novou linku na berlínské letiště Tegel bude od 21. dubna provozovat letecká společnost easyJet. Do Berlína bude létat třikrát týdně, a to v úterý, ve čtvrtek a v sobotu, sdělila dnes Kateřina Pavlíková z tiskového oddělení Letiště Praha. Předchozí spojení mezi Prahou a Berlínem zajišťovala společnost Air Berlin.