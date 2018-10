Babiš řekl, proč se otočil zády k Evropskému parlamentu a nepromluví v něm: Chce jezdit po světě

„Důvodem je kumulace různých zahraničních cest, které plánuji do Afriky a do Asie. To je pro mě priorita. Chci být aktivní v exportní diplomacii, dostal jsem pozvání na konferenci do Indie, měl jsem dobré jednání s premiérem Thajska. Musíme otevírat nové trhy, uvidíme, jak to termínově dopadne. Nový termín nemám, u nás to řeší protokol,“ vysvětlil svou omluvenku premiér Babiš na dotaz Blesk Zpráv.

Cyklus pravidelných debat Budoucnost Evropy s hlavami států či premiéry přitom běží v Evropském parlamentu už řadu měsíců a Česku hrozí, že se na něj do květnových voleb kvůli odmítnutí už nedostane. Svou grilovačku už si „užil“ například francouzský prezident Emmanuel Macron, polský premiér Mateusz Morawiecki a v listopadu čeká i německou kancléřku Angelu Merkelovou.

Babišova omluvenka přišla navíc v době, kdy Evropská komise řeší na popud Transparency International jeho střet zájmů a kdy by se řada poslanců zřejmě ptala i na propíranou kauzu Čapí hnízdo.

Jakou kritiku si Babiš vyslechl?