Babiš se odvrátil od Merkelové. Summit EU rozhodne o jejím osudu

V Bruselu dnes odpoledne začíná klíčový summit politických špiček v EU a očekává se, že neskončí dříve než v ranních hodinách. Na večeři lídrů se bude probírat migrace a už nyní je jasné, že najít shodu mezí 28 zeměmi unie nebude jednoduché. Ví to i německá kancléřka Angela Merkelová, které jde dnes večer o hodně. Pokud z Bruselu neodjede s konkrétní dohodou, jak řešit vracení žadatelů o azyl z Německa zpět do zemí EU, v nichž se registrovali, hrozí rozpad její pracně domlouvané koalice a dost možná i konec volného pohybu v Evropě – jedné ze základních svobod, na kterých je postavena evropská integrace. V případě, že by se Německo obrátilo na Česko s návrhem dvoustranné dohody, jak řešit pohyby migrantů po EU, nepochodilo by. V Bruselu to dnes při příchodu na summit prohlásil český premiér Andrej Babiš.

Nabídka na uzavření bilaterální dohody, která by řešila návraty migrantů přicházejících do Německa zpět do států, odkud do něj přišli, do Česka zatím nedoputovala. A pokud ano, země by ji stejně odmítla. Krátce před začátkem summitu, který se dnes a zítra koná v Bruselu, to uvedl český premiér Andrej Babiš. Vysvětlil, že Česko na rozdíl od Německa nesouhlasí s tím, aby nelegální migranti do Evropy vůbec přicházeli, a říká, že je třeba jim v tom zabránit.

Pro německou kancléřku Angelu Merkelovou je ale jakákoliv forma dohody spolu s dalšími zeměmi EU důležitá. Kromě toho, že bez ní zřejmě nepřežije její vláda, kancléřka si uvědomuje, že původně německá vnitropolitická krize může mít v konečném důsledku dopad na celou Evropu a může ohrozit jeden z hlavních přínosů evropské integrace, kterým je volný pohyb.

Německý ministr vnitra Horst Seehofer totiž vyhrožuje, že pokud kancléřka nepřijde se svým (rozuměj evropským) řešením, začne migranty, kteří už jsou registrovaní v jiném členském státě EU, vracet přímo z hranic. Sousední Rakousku se už nechalo slyšet, že by v reakci na to zvolilo stejný postup a podle premiéra Babiše by to udělalo i Česko. „Česká republika je připravena uzavřít hranice,“ řekl dnes ráno před odletem do Bruselu novinářům.

I přesto, že Česko možný návrh na dvoustrannou dohodu ze strany Berlína odmítne, Němci si podle diplomatických zdrojů v Bruselu věří. Německý ministr zahraničí Frank-Walter Steinmeier byl před dneškem optimistický a podobně hovoří němečtí úředníci. „Je tu hodně zemí, které mají zájem se dvoustranně dohodnout,“ uvedl pro FT.com jeden z nich.

Kancléřka už nyní může počítat s podporou Dánska, Finska a také Řecka, přes které se část migrantů dostává dále do Evropy.

Prioritou je Itálie

Prioritou pro Berlín však i nadále zůstává postoj Itálie, do které v současné době připlouvá nejvíce migrantů (méně než na vrcholu migrační krize před několika lety) a italská vláda populistických Pěti hvězd a antiimigrační Ligy je odmítá přijímat. Italský premiér Giuseppe Conte dnes znovu zopakoval, že existuje „možnost“, že bude vetovat závěry dnešního summitu. Italská vláda totiž po ostatních zemích EU požaduje, aby převzaly společnou zodpovědnost za záchranu migrantů, kteří se snaží překonat cestu do Evropy přes Středozemní moře. Premiér Babiš podporu italskému návrhu odmítl.

Italové dále chtějí, aby ostatní země EU přebírali všechny migranty – tedy nejen ty, kteří mají nárok na získání azylu, ale i ty ekonomické. V podstatě se tím snaží oživit debatu o povinných kvótách, které řada zemí včetně Česka vytrvale a striktně odmítá.

Návrh vyloďovacích center je v plenkách

Kromě druhotných pohybů migrantů budou velkým tématem dnešního dne tzv. vnější aspekty migrace. Lídři pravděpodobně podpoří nový přístup k migrantům zachráněným ve Středozemním moři, který počítá s tím, že místo evropských přístavů budou převáženi na severoafrické pobřeží. Tam dojde k rozhodnutí, jestli mají nárok na azyl v EU, nebo se musí vrátit domů. Do Evropy hlavně v poslední době přicházejí lidé, kteří ve většině nejsou ohroženi válkou nebo jiným nebezpečím, ale chtějí lepší život a práci.

Návrh je zatím v plenkách a diplomaté připouštějí jejich citlivost hlavně kvůli vyjednávání se třemi zeměmi, v nichž by se měla střediska nacházet. Tunisko a Libye už vznik podobných center na svém území vyloučily. Unie věří, že dokáže jejich názor zvrátit příslibem finanční nebo rozvojové pomoci.

Summit by měl také potvrdit peníze pro fondy, z nichž EU financuje spolupráci při řešení migrace se třetími zeměmi, nebo posílený mandát relevantních unijních agentur. Posun ohledně diskuse o reformě společné azylové politiky, která v unii probíhá již několik let, se ale nepředpokládá.