Babiš v renomovaném deníku torpédoval snahy EU o řešení migrace. Chce dohodu s rozvrácenou Libyí

Po mnohahodinovém vyjednávání, které se zpočátku zdálo jako bezvýsledné, se unijní lídři na summitu koncem června dohodli na klíčových změnách migrační politiky Evropské unie. Od stolu všichni odcházeli se slovy, že jde o přelom a velký úspěch. Český premiér, který viděl pokrok především v ukončení debaty kolem povinného přerozdělování žadatelů o azyl, však pro dnešní Financial Times označil oslavovanou unijní dohodu za nefunkční a odmítl centra na evropské půdě, kde by se o osudu migrantů rozhodovalo.

„Byl to obrovský úspěch, i když to vypadalo, že se rozejdeme bez výsledku.“ Tak na konci června komentoval premiér Andrej Babiš dohodu o změnách v evropské migrační politice, kterou se tehdy unijním lídrům na klíčovém summitu podařilo dojednat. Rokování, které trvalo téměř devět hodin, sice ukázalo hlavně to, jak jsou názory jednotlivých zemí protichůdné, nakonec si ale výsledek pochvalovali všichni.

Zatímco země visegrádské čtyřky včetně Česka oceňovaly, že se podařilo alespoň prozatím poslat k ledu téma tzv. uprchlických kvót, lídři zemí nejvíce zasažených migrační krizí vyzdvihovali především shodu na zřízení center pro migranty, kde by se rozhodlo o jejich dalším osudu. Pro zřízení těchto středisek se jednotlivé země můžou rozhodnout dobrovolně a francouzsko-italský návrh tak nakonec schválili všichni, včetně V4.

Pro Financial Times teď ale Babiš křehký kompromis dosažený v oblasti, která v současnosti nejvíc rozděluje Evropu, od základů zpochybnil. „Nemůžeme přijmout všechny migranty planety. Pokud budeme mít centra uvnitř Evropy, kdo rozhodne, kam ti lidé půjdou? Kdo jim dá azyl?“ řekl pro prestižní deník s tím, že by se Evropa místo toho měla soustředit na ochranu svých hranic a poskytování pomoci v zemích, odkud žadatelé o azyl přicházejí.

Podle Babiše by se unie měla zároveň zaměřit na dojednání dalších dohod podobných té, kterou Brusel uzavřel v březnu 2016 s Ankarou s cílem ukončit tehdejší příchod statisíců lidí přes turecké území. „Musíme vyslat zprávu: teď je konec. Se zeměmi, jako je Libye nebo Tunisko, musíme uzavřít dohodu, jako tomu bylo v případě Turecka. A pak musíme těmto lidem pomáhat v jejich domovských zemích, například v Sýrii, Nigérii a jiných. Tohle by mělo být řešení problému,“ říká pro FT Babiš, který na sebe před pár dny strhl pozornost rázným odmítnutím přímé prosby o solidární pomoc od italského premiéra.

Přestože o možnosti uzavření dohody s Libyí hovoří víc evropských státníků, takové řešení má své limity. Země je po svržení Muammara Kaddáfího stále zcela nestabilní. OSN navíc dlouhodobě upozorňuje na katastrofální podmínky v tamních detenčních centrech pro migranty, která jsou přeplněná a kvůli nemožnosti vymáhání práva jsou zde migranti biti, týráni či přímo zotročováni.

Čapí hnízdo? Kecy, lži

Kromě migrace Babiš v rozhovoru pro FT hovořil také o svém obvinění kvůli údajnému zneužití unijních dotací na Čapí hnízdo – kauzu označil za snahu svých nepřátel o jeho diskreditaci. „Četl jsem v novinách, že jsem docela bohatý. Nikdo mě nemůže zkorumpovat,“ ohradil se pro FT premiér a dodal: „Jsou to kecy, prostě lži.“

Babiš také řekl, že je „rozhodně proevropský politik“, což prý dokazuje také to, že se postavil opozičním stranám v Česku, které požadovaly referendum o členství v Evropské unii. V rozhovoru se také vyslovil pro změnu Evropské unie tak, aby se víc pravomocí vrátilo národním státům. „Klíčovým principem by mělo být to, aby Evropa dělala méně a efektivněji. Žádná další nesmyslná pravidla,“ tvrdí premiér s tím, že přílišná regulace plynoucí z Bruselu „zabíjí inovace a podnikání“.

Zatímco Babiš požaduje „méně Evropy“, Francie v čele s prezidentem Emmanuelem Macronem se snaží prosadit reformu unie, která by jednotlivé státy – a především ty, které platí eurem – ještě víc semkla. Česko však dlouhodobě upozorňuje na to, že takový plán rozhýbe motor vícerychlostní Evropy. Česko, které není členem eurozóny, by tak mohlo zůstat pozadu.

„Myslím, že to jen rozdělí Evropu… to opravdu není dobrý nápad,“ potvrdil českou pozici Babiš. „Řekněte mi, jak tu rychlost měřit? Čím? Pokud ji budete měřit na základě dluhu a rozpočtu, výběru daní a růstem, pak budeme mít jednu z nejlepších rychlostí,“ poznamenává premiér a bývalý ministr financí pro Financial Times.