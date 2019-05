Britové volí zastupitelstva. Konzervativcům hrozí výprask, voliči Mayové spočtou brexit | info.cz

Volby do místních zastupitelstev nebývají událostí, která by byla v zahraničí zvlášť sledovaná a zájmu se většinou netěší ani u samotných Britů – v porovnání s parlamentními volbami volební účast dosahuje zhruba kolem poloviny. Dnešní volby do více než 250 britských zastupitelstev jsou ale jiný případ. Pro britské voliče to bude první příležitost ukázat, jak moc jsou nespokojení s brexitovým vyjednáváním a stavem rozštěpené britské politické scény. Komunální volby tak budou jakýmsi lakmusovým papírkem podpory konzervativců a podle očekávání to pro stranu premiérky Theresy Mayové nebude hezké vysvědčení.