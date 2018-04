Bývalí radikálové IS chtějí podnítit další vlnu migrace do EU, varuje ředitel programu OSN

Přestože se existence Islámského státu v Sýrii a Iráku blíží ke svému konci, bývalí bojovníci této teroristické organizace pro Evropu stále představují vážné nebezpečí. Odborníci dlouhodobě varují, že se radikálové IS přesouvají do chudých afrických zemí, odkud budou nyní podnikat své teroristické aktivity. Podle výkonného ředitele Světového potravinového programu Davida Beasleyho je však problém mnohem vážnější – bývalí bojovníci IS se nyní budou snažit podnítit další migrační vlnu z Afriky, v rámci které by se mohli sami infiltrovat do Evropy.