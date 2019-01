Cesta přes Lamanšský průliv se migrantům může stát osudnou. Proč jich riskuje život stále víc?

Migrantů snažících se dostat z Francie do Británie v posledních týdnech výrazně přibývá. Lamanšský průliv se snaží překonat na vratkých loďkách a nafukovacích člunech, plavba ve studené vodě za silných mořských proudů a při husté lodní dopravě je tak pro migranty životu nebezpečná. Běženci, mezi kterými je také vysoký počet Íránců, však tvrdí, že nemají na výběr. Důvodem, proč prý na cestě do Británie riskují životy, je i brexit.

Podle britského ministerstva vnitra se od začátku listopadu pokusilo Lamanšský průliv překonat přes 220 lidí – na rozdíl od uprchlické krize z roku 2015 to je zanedbatelné číslo, přesto jde v porovnání s předchozími měsíci o značný nárůst. Zprávy o běžencích riskujících na nebezpečné plavbě do Británie život začal plnit stránky médií především během vánočních svátků, kdy lidí vyplouvajících od francouzských břehů ještě přibylo.

Jen během 25. prosince britská pobřežní stráž z vratkých člunů zachránila 40 migrantů včetně dvou dětí. O dva dny později pak bylo zadrženo celkem 20 lidí a v pátek dalších 12 migrantů ze Sýrie a Íránu, kteří se vstříc britským břehům vydali na nafukovacích člunech. Podle úřadů v Londýně mají situaci na svědomí organizované skupiny pašeráků, lidé, kteří jim platí, však na cestě velmi riskují.

Na vratkých člunech musí běženci překonat nejméně 33 kilometrů, za nevyzpytatelného zimního počasí se jim tak cesta může stát osudnou. V průlivu fouká téměř nepřetržitě silný vítr a loďku mohou strhnout i silné mořské proudy, ve studené vodě pak lidský organismus vydrží asi hodinu. Migranti navíc cestou k britským břehům křižují jednu z nejrušnějších lodních tras světa, život je tak může stát i srážka s dopravní či nákladní lodí. Proč migranti na cestě Lamanšským průlivem takto riskují?

Hnací síla brexit

Zatímco v minulosti se migranti z Francie snažili do Spojeného království dostat ukrytí na trajektech a v kamionech směřujících do Británie tunelem pod kanálem La Manche, dnes volí cestu přes moře. Důvodem jsou přísnější kontroly kamionů, trajektů i vlaků, na jejichž realizaci britská vláda v posledních třech letech hodně investovala. Dostat se do Spojeného království je tak pro migranty mnohem obtížnější, ale i dražší – poté, co byly přísné kontroly zavedeny, si totiž pašeráci začali účtovat víc než v minulosti.

Kromě zpřísnění kontrol jsou důvodem většího počtu migrantů směřujících do Británie na vratkých lodích také zhoršující se podmínky pro migranty ve Francii. Běženci zde proto nechtějí žádat o azyl a místo toho touží po životě v Británii, kde v mnoha případech žijí jejich blízcí.

Za otřesné označuje podmínky pro migranty ve Francii také pracovník organizace Help Refugees Josh Hallam. Jak tvrdí pro britský deník The Guardian, provizorní tábory na severu Francie jsou terčem tvrdých policejních razií, kdy policisté ničí stany migrantů a neváhají proti nim použít ani pepřový sprej. „Migranti a žadatelé o azyl jsou těmito zkušenosti naprosto zděšení,“ tvrdí Hallam.

Velká část běženců mířících do Británie navíc pochází z Íránu, ve Spojeném království tak mají větší šance na to získat azyl. Ukazují to data britských úřadů, podle kterých v roce 2017 zažádalo v Británii o azyl 2500 Íránců a více než tisícovka z nich byla úspěšná. Běženci z Iráku už tak úspěšní nejsou – z 2300 iráckých žadatelů jich ve stejném období získalo azyl jen 200.

I to je tak jeden z důvodů, proč stále větší počet migrantů míří vstříc britským břehům a vánoční svátky se pro ně zdály být jako ideální příležitost. „Pašeráci počítají s tím – a možná jsou jejich předpoklady bláhové – že hranice jsou v této části roku méně kontrolované,“ vysvětluje pro americkou televizi CNN Leonard Doyle z Mezinárodní organizace pro migraci.

Jak ale ukazují výpovědi samotných migrantů, dalším z důvodů je i blížící se termín brexitu. Spojené království má 29. března opustit Evropskou unii a migranti se obávají, že poté budou kontroly hranic ještě přísnější a šance na to dostat se na britské ostrovy klesnou na nulu. Tyto obavy mezi migranty šíří především pašeráci, kteří situace hojně využívají a mámí tak z migrantů další peníze.

Nejde přitom o malé částky. Podle britských médií pašeráci z Asie, Blízkého Východu či Afriky lákají migranty do Británie hlavně prostřednictvím sociální sítě facebook, kde si za „zaručenou“ cestu do Spojeného království účtují šest či dokonce deset tisíc liber. Většina z těch, kteří nyní míří do Británie, se do Evropy dostala už dřív, kvůli obavám z brexitu však jejich snahy dostat se přes Lamanšský průliv zesílily.

„Zajímavější bude to, co se stane na jaře a v létě,“ varuje pro CNN odborník na migraci z univerzity v Birminghamu Nando Sigona. Pokud se totiž cesta přes průliv ukáže jako další trasa, kterou je možné využít, bude podle něj přibývat migrantů, kteří se jí budou snažit pokořit. „Je pak pravděpodobnější, že zde dojde k nějakému smrtelnému incidentu,“ dodává expert. Podobně jako ve Středozemním moři tak mohou migranti za cestu do vysněné země zaplatit životem.

Aby se trasa nestala mezi migranty „populární“, se snaží bránit i britský ministr vnitra Sajid Javid. „Někteří lidé tvrdí, že to nejsou žádané velké počty, ale mějme na paměti, že naší prací je zajistit, aby se to nezměnilo v další trasu pro ještě větší počet nelegálních migrantů, takže to chci v ideálním případě hned zastavit,“ nechal se slyšet britský ministr vnitra, který kvůli „vážným“ incidentům v Lamanšském průlivu musel během vánočních svátků přerušit dovolenou v Jihoafrické republice a vrátit se do Londýna.

Do kanálu oddělující Francii a Británii následně nechal poslat dvě lodě britského námořnictva, které dosud pomáhaly řecké pobřežní stráži v Egejském moři. Připojily se tak k dalším dvěma hlídkovým lodím, které již v Lamanšském průlivu operují.