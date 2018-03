Čeští dopravci se ubránili obávané směrnici o práci v zahraničí. Co jim přinesou nová pravidla?

„Náš původní cíl, aby byla silniční doprava ze směrnice vyjmuta úplně, je dnes nereálný,“ řekl INFO.CZ Vojtěch Hromíř ze Sdružení automobilových dopravců ČESMAD Bohemia. „Síla západních zemí je velká, a proto je dobře, že máme alespoň příležitost v lex specialis (zvláštní úprava v rámci širšího předpisu) zkusit prosadit podmínky přijatelné pro české dopravce,“ dodal. Česko v podobné snaze podpořily další země ze střední a východní Evropy, ale třeba také Španělsko nebo Portugalsko.

Ke klíčové dohodě, která počítá s tím, že mezinárodní doprava nebude podléhat připravované směrnici o vysílání pracovníků, ale budou pro ni v budoucnu platit zvláštní pravidla, dospěly nedávno unijní instituce – Evropská komise, členské státy (Rada EU) a Evropský parlament. Do doby, než tato pravidla začnou platit, se na dopravu bude i nadále vztahovat směrnice z roku 1996.

Důvod je jednoduchý – řidiče mezinárodní dopravy totiž nelze srovnávat například se stavebním dělníkem, který naopak pod novou směrnici opírající se o princip „stejný plat za stejnou práci na stejném místě“ spadat bude. „Řidič mezinárodní dopravy vjede každých pár hodin do jiné země a je nemyslitelné, aby měl na jedné výplatní pásce hned několik hodinových sazeb určených zeměmi, kterými právě projíždí. Potřebujeme celý systém zjednodušit a vytvořit nekomplikovaná a snadno vymahatelná pravidla s cílem usnadnit dopravní činnosti a současně chránit řidiče,“ říká k tomu česká europoslankyně Martina Dlabajová (ALDE), která se jednání institucí EU účastnila a s revizí směrnice nesouhlasí od samého počátku.

Princip, aby vysílaný pracovník, tedy zaměstnanec, kterého firma pošle na splnění časově omezené zakázky do zahraničí, dostával stejnou odměnu jako pracovník v cílové zemi, razí Evropská komise. Státy střední a východní Evropy včetně Česka to vnímají jako snahu vyjít vstříc bohatším zemím a pomáhat chránit jejich trhy před levnější konkurencí z východu. To je také něco, na co dlouhodobě upozorňují čeští dopravci, kteří se bojí, že jim složitá pravidla zvednou náklady a byrokratickou zátěž a „vyšachují“ je. Dopravci tvrdí, že v konečném důsledku by mohli začít omezovat zakázky v zahraničí a propouštět řidiče.

„Musíme si uvědomit, že naše pozice je složitá. Nepatříme ani na západ, ani úplně na východ. Jsme levnější než západní dopravci, ale nemůžeme konkurovat kolegům z Polska, Rumunska, Bulharska a dalších zemí. Naší výhodou je, že Česká republika je průmyslová země a máme vysoké objemy exportů,“ říká k tomu Hromíř z ČESMAD. „Nic proti ideálům, ale já tady (ze strany Evropské komise; pozn. redakce) cítím hodně pokrytectví. Levná práce jen kousek dál, třeba v továrnách v západních Čechách, které dodávají na německý trh, nevadí. Státy, jako jsme my, musí zatím nižší náklady na práci považovat za výhodu,“ dodává.

Jak redakci napsala další česká europoslankyně Michaela Šojdrdová (EPP), nyní půjde především o to, jak se podaří nová pravidla nastavit. Podle jejích slov je třeba „zohlednit specifické podmínky sektoru dopravy, aby dopravci mohli na vnitřním trhu poskytovat své služby a nebyli vystaveni administrativní šikaně,“ uvedla.