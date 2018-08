„Divoký“ brexit by mohl zvýšit riziko pandemií. V ohrožení by byli lidé napříč unií

Chaotický brexit bez předchozí dohody s Bruselem by mohl mít podle odborníků za následek v krajním případě i celoevropskou pandemii. Respektive by k ní mohl citelně přispět. Podle lékařské unie a deníku The Independent , který o jejich zjištěních informuje, totiž unie bude v takovém případě vůči šíření smrtelných infekčních chorob mnohem náchylnější, než tomu je dnes.

Podle dokumentu Lékařské unie bude schopnost Británie řešit zdravotní hrozby – tedy například spalničky nebo chřipku – v případě brexitu bez dohody značně narušená. To bude mít samozřejmě vliv i na šíření těchto nemocí přes hranice a teoreticky ho to usnadní.

Pokud Británie opustí s březnem 2019 bez jakékoli dohody příslušné hlavní orgány Evropské unie, jako je například Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí, oslabí tím pozici obou stran a v řadě otázek včetně zdravotnictví nastane bezvládí. To podle deníku Independent vzbuzuje obavy o připravenost Spojeného království na následnou koordinaci jakékoli pandemie.

Riziko šíření nemocí by mohlo zesílit i tehdy, kdy by se obě strany nedohodly ohledně platebních podmínek pro občany Británie, kteří budou potřebovat léčbu v zemích EU. Ti by pak v prvopočátcích nemoci mohli úmyslně nevyhledávat lékařskou pomoc, přičemž nemoc by tak šířili dál.

„Britská lékařská asociace se domnívá, že by měla být veřejnosti informována o tom, co znamená dohoda o brexitu, a měla by důrazně odmítnout odchod bez dohod. A to vzhledem ke všem rizikům, který tento krok přinese,“ řekl deníku předseda asociace Chaand Nagpaul.

„Infekční nemoci neznají hranice, musíme je společně řešit,“ připomněl Niall Dickson, předseda Národní zdravotní služby. „Neměli bychom propadat iluzím – pokud se nám nepodaří vyjednat dobrou dohodu o budoucím vztahu Spojeného království a Evropskou unií, mohla by to být významná hrozba pro zdraví veřejnosti. A to nemůžeme ignorovat.“

Podle profesora Paula Cosforda, ředitele společnosti Public Healt England, je Británie světovou špičkou, co se týče řešení vážných mezinárodních zdravotních hrozeb, a zároveň má velmi dobře vyvinutý systém ochrany zdraví. „Kromě toho využíváme řadu mezinárodních databází pro sdílení informací v oblasti zdravotní bezpečnosti. Domnívám se, že je v zájmu všech, abychom i nadále úzce spolupracovali.“

Absence dohody by se dotkla například i přístupu k život zachraňujícím materiálům, které se využívají například k léčbě rakoviny, nově vyvinutým lékům a dalším miliardovým nákladům na péči, které využívá například 190 tisíc britských důchodců po celé Evropské unii.