Ekonomové: Dojde na tvrdý brexit. Evropa neodejde bez zranění, víc to ale odnese Británie

Vrcholící napětí kolem vyjednávání o brexitu je cítit na obou stranách Lamanšského průlivu. Osud brexitové dohody má v rukou britský parlament a Evropě nezbývá než sledovat, jak hlasování poslanců Spojeného království dopadne. Odborníci se mezitím předhání ve věštění toho, jak se situace vyvine a zda Británie nakonec odejde s dohodou, bez dohody nebo zda neodejde vůbec.

Naděje zastánců setrvání v EU tento týden posílily poté, co generální advokát Soudního dvora EU Campos Sánchez-Bordona oznámil své stanovisko, podle kterého může Británie jednostranně stáhnout prohlášení podle článku 50 lisabonské smlouvy – tedy oznámení o odchodu z Evropské unie – a nepotřebuje k tomu souhlas členských států EU. Na takový scénář však podle analytiků České spořitelny nedojde.

„Varianta, že by Británie stáhla článek 50, je právně možná, ale není podle nás realistická,“ řekl tento týden novinářům hlavní ekonom České spořitelny David Navrátil. Vetší šance ale nedává ani scénáři odchodu Spojeného království s uzavřenou dohodou. Jako nejpravděpodobnější tak považují takzvaný „hard“ brexit, tedy že veškeré úspěchy dosavadního vyjednávání spadnou pod stůl.

Tvrdý brexit však podle něj má další dvě varianty – skutečný hard brexit bez jakékoliv dílčí dohody, který by ale oběma stranám způsobil šok, nebo tvrdý brexit „změkčený“ o dílčí dohody. První varianta – tedy velmi tvrdý brexit – by přitom způsobil velké ztráty i České republice. Pro tuzemskou ekonomiku by znamenal ztrátu 1,1 % HDP a pokles zaměstnanosti o 40 tisíc míst. „Jen pro představu, co pro Česko znamená jedno procento HDP – to je 55 miliard korun, za které by se dalo postavit 330 kilometrů dálnic,“ varuje Navrátil.

Brexit - firmy, infografikaautor: Info.cz

Vyjednávání o odchodu Británie z EU by tak podle analytiků České spořitelny mohlo skončit tvrdým brexitem, který ale bude „změkčen gentlemanskými dohodami v nejstěžejnějších oblastech“, jako je například letectví. Tyto dílčí dohody pak budou platit během přechodného období, než se podaří nastavit nové vztahy. Trvat by to mohlo kolem pěti let. „Evropská unie nechce dát Británii brexit zadarmo, protože se obává odchodu dalších zemí, jako je Itálie, nicméně nikdo nemá zájem na tom, aby to dopadlo velmi tvrdě,“ míní Navrátil.

Členské státy tak pracují na takzvaném plánu připravenosti, který se snaží obsáhnout ty nejkritičtější oblasti a mají zabránit tomu, aby náhlý šok z odchodu bez dohody byl radikální. Pokud by totiž došlo na „neřízený“ brexit, přestaly by platit veškeré dohody. Například letecké spojení mezi Spojeným královstvím a unií by se bez dohody o letectví téměř ze dne na den zastavilo.

„Ani velká Británie ani Evropa nemá zájem na tom, aby brexit proběhl ve své nejtvrdší variantě, všechno se z ničeho nic stoplo a vzájemné vztahy byly na nule. Takže si dokážu představit, že se strany domluví a po dobu nějakého přechodného období mezi sebou budou udržovat takové vztahy, které by dopady zmírnily,“ vysvětluje pro INFO.CZ ekonomka a odbornice na Evropskou unii České spořitelny Tereza Hrtúsová.

Brexit posílí Polsko, Česko naopak

Přestože se na tvrdý brexit členské státy připravují už od léta, negativním dopadům na ekonomiku se určitě nevyhnou. Mnohem víc však neřízený odchod z unie odnese Velká Británie. „Ze všech vyčíslení, která kdy proběhla, je zřejmé, že větší ekonomický dopad bude mít tvrdý brexit na Velkou Británii, ale nelze tvrdit, že Evropa z toho vyvázne bez zranění,“ říká Hrtúsová.

„Brexit bude mít vliv na fungování evropských institucí – kromě počtu europoslanců to je i vliv na hlasování v Radě EU, které probíhá kvalifikovanou většinou. Návrhy totiž musí být odsouhlaseny 55 procenty členských států, které mají dohromady 65 procent obyvatel EU. Pokud tedy odejde země s víc jak 60 miliony obyvatel, dojde během hlasování k určitým změnám a budou posíleny velké státy, jako Polsko nebo Německo,“ vysvětluje Hrtúsová.

Kdo ale naopak při hlasování ztratí váhu, jsou země, jako Česko, Slovensko a Maďarsko. Po odchodu Spojeného království posílí také role zemí platících eurem – odejde totiž velký zastánce zemí, které eurem neplatí. Česko by proto mělo zapracovat nejen na vztazích s posíleným Polskem, ale i Německem.

„Pokud bude eurozóna jednotná, bude schopná přehlasovat země, které stojí mimo eurozónu, což dosud nebylo možné. Zároveň se zásadně posílí role Německa, pro nás by tedy bylo dobré budovat s ním hlubší diplomatický vztah,“ míní Navrátil.