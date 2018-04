EU chce být lídrem v revoluci robotů. Víme, jak to plánuje udělat

Větší objem peněz na výzkum, více robotů v klíčových sektorech od zdravotnictví po dopravu, snazší přístup k datům nebo řešení pro ty, kteří kvůli robotizaci přijdou o práci nebo se změní její povaha, ale také jasno v právních, etických a spotřebitelských záležitostech. To je představa Evropské komise o tom, jak by evropská osmadvacítka měla reagovat na změny, které s sebou přináší rozvoj umělé inteligence a robotizace. Píše se to v návrhu dokumentu, který budou zítra představovat komisaři a který měla redakce INFO.CZ možnost prostudovat.

Ambice, které dokument popisuje, nejsou malé. Brusel chce, aby se z EU stal hlavní lídr revoluce, kterou umělá inteligence už dnes vnáší do celé řady oblastí. Potřebovat k tomu bude především peníze, které společně zajistí soukromý i veřejný sektor. Zatímco v loňském roce do umělé inteligence v Evropě proudilo odhadem 4-5 miliard eur, do konce roku 2020 by se tyto investice měly zvýšit na 20 miliard eur s tím, že v dalších deseti letech by měly této částky dosahovat každý rok. „Bez toho EU riskuje, že přijde o všechny výhody, které umělá inteligence nabízí, bude čelit odlivu mozků a budou se sem dovážet řešení, která však vyvine někdo jiný,“ uvádí se v textu.

Evropská komise sama plánuje navýšit prostředky v programu pro výzkum a inovace Horizont 2020 a chce najít další peníze i v příštím víceletém rozpočtu EU. Podpora půjde na vznik evropských výzkumných center, která se budou specializovat na umělou inteligenci, a také na to, aby k novým technologiím měly přístup i malé a střední podniky. „Evropa bude plně využívat benefity umělé inteligence jedině, pokud k ní budou mít přístup všichni,“ píše se v textu. Povzbudit soukromé investice do AI bude mít za úkol i stávající fond EFSI – minimálně 500 milionů eur v období 2018-2020.

Připraví nás roboti o práci?

Už dnes je jisté, že rozvoj robotiky a umělé inteligence bude mít citelný dopad na trh práce. Ze statistik Mezinárodní federace pro robotiku v současné době na každých deset tisíc zaměstnanců v Německu pracuje 301 průmyslových robotů. Komise si v dokumentu všímá toho, že pokud bude rozvoj postupovat stejně rychlým tempem jako dosud, práce v podobě, v jaké ji známe dnes, možná zcela zmizí, nebo jí bude méně. Členské státy by s tím proto podle Komise měly počítat a snažit se na to maximálně připravit – zejména v oblasti vzdělávání. Zvýšená pozornost by se měla dostávat podpoře digitálních dovedností, kritickému myšlení nebo kreativitě, tedy „něčemu, co stroje nikdy nenahradí“.

Diskuse na podobná témata nejsou na evropské úrovni žádnou novinkou. Evropští poslanci už dříve vyzvali instituce EU, aby analyzovaly různé scénáře a zejména pak jejich dopady na dlouhodobé fungování systémů sociálního zabezpečení členských států unie. V počátečních debatách v Bruselu a ve Štrasburku, kde Evropský parlament zasedá, se dokonce objevovala myšlenka zavedení univerzálního základního příjmu. Podporu zákonodárců si ale ve finále nezískala a stejně tak ani návrh zdanění práce robotů. Ničím z toho se ve svém návrhu nezabývá ani Evropské komise.

V souvislosti se stále častějším využíváním robotů se do popředí dostávají i etické otázky a věnuje se jim i nová návrh Komise. Současný právní rámec Evropské unie totiž není dostačující a je potřeba ho modernizovat a ve vhodných případech doplnit o etické zásady odrážející složitost robotické problematiky a její dopady v sociální, zdravotní a bioetické oblasti. Evropská komise chce proto k jednomu stolu sezvat relevantní klíčové hráče ze soukromého sektoru a akademické sféry a také experty a do konce roku připravit „etický kodex“.

Počátky debaty o umělé inteligenci v EU

Evropskou unii tvoří v současné době dvacet osm zemí a vytvářet nová právní pravidla s platností po celé unii není jednoduché. První střípek do debaty, zda by se na evropské úrovni měla zavádět právní regulace, už na začátku loňského roku vložil Evropský parlament, který přišel se zásadní zprávou o občanskoprávních pravidlech pro robotiku práva o robotice (Civil Law Rules on Robotics). Pracoval na ní několik měsíců a k debatě nad jejími závěry přizval právníky, vědce a další experty v oboru a také zástupce průmyslu či odborů.

Jednou z hlavních otázek, kterou dokument rozváděl, je občanskoprávní odpovědnost za škody způsobené roboty. To může být vysoce aktuální v momentě, kdy se rozšíří využití inteligentních autonomních robotů, kteří mají schopnost se samostatně učit. Takovým příkladem jsou automobily bez řidiče. Jednou z možností, jak tuto oblast regulovat, proto podle evropských zákonodárců představuje zavedení statusu elektronické osoby se zvláštními právy a povinnostmi, mj. povinnost nahradit způsobenou škodu.

Europoslanci přišli také s dobrovolným etickým kodexem pro inženýry, konstruktéry a designéry v oblasti robotiky. Podle nich by měl zajistit, že tito lidé budou dodržovat právní a etické standardy a že design robotů a jejich využívání bude respektovat lidskou důstojnost. Pokročilí roboti by měli být podle poslanců Evropského parlamentu vybaveni „černou skříňkou“, v níž budou zaznamenávány údaje o každé operaci, kterou daný stroj provede, včetně logiky, na níž se jeho rozhodnutí zakládají.

Návrh Evropské komise, který bude představen zítra, na tuto debatu navazuje.