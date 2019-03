EU chce Čínu dotlačit k investiční dohodě a žádá férový přístup na tamní trh | info.cz

Na dosažení vyrovnaných vztahů, které zajistí spravedlivou obchodní soutěž a rovný přístup na trh se chce Evropská unie soustředit při budování svých vztahů s Čínou. Po diskusi lídrů unijních zemí, kteří v Bruselu o věci diskutovali před dubnovým summitem EU-Čína, to řekl předseda Evropské rady Donald Tusk.

Summit EU-Čína je naplánován na 9. dubna a Evropská unie na něm hodlá podle předsedy Evropské komise Jeana-Claudea Junckera nabídnout Pekingu uzavření investiční dohody. Evropa ale žádá rovný přístup na čínské trhy pro své investory a také "rovné hřiště" například v přístupu k veřejným zakázkám.

"Čínské trhy nejsou dostatečně otevřené pro evropské výrobky. Čínské trhy nás do velké míry vylučují. Čína se může podílet na veřejných zakázkách v Evropě a tak by bylo dobré, kdyby to platilo i obráceně," prohlásil Juncker.

Německá kancléřka Angela Merkelová po summitu před novináři podotkla, že Čína a EU jsou v mnoha ohledech partnery, platí ale také, že jsou zároveň konkurenty.