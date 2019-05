Facebook a Google vydíraly experty EU, aby zmírnili pravidla boje proti falešným zprávám | info.cz

Internetoví giganti v čele s Googlem a sociální sítí Facebook se loni na podzim zavázali, že budou před nadcházejícími evropskými volbami bojovat proti šíření falešných zpráv a dezinformací, které by hlasování mohly ohrozit. Britská nadace openDemocracy teď ukazuje, že se firmy po celou dobu snažily celoevropské úsilí podkopávat a tlačily na unijní experty, aby byla chystaná pravidla co možná nejmírnější.

Referendum o brexitu nebo americké prezidentské volby, které doprovázely masové šíření dezinformací a falešných zpráv na sociálních sítích, se pro Evropu staly varovným signálem. Komise proto předloni oznámila, že sestaví skupinu zástupců mediálních společností, online platforem, sociálních sítí a dalších organizací, kteří měli pomoct ochránit další klíčovou událost – nadcházející volby do Evropského parlamentu.

Expertní skupina loni v březnu představila svou první zprávu, která se stala základem pro pozdější Kodex zásad boje proti dezinformacím. K jeho respektování se platformy, jako Facebook, Google nebo Twitter na podzim zavázaly a přislíbily, že v období před eurovolbami budou Komisi zasílat seznamy konkrétních kroků, které v souladu s ním provedly.

Teď se podle openDemocracy ukazuje, že realita tak slavná není. Podle novinářů ze serveru Investigate Europe, kteří měli možnost mluvit s některými členy expertní skupiny a o jejichž zjištěních openDemocracy informuje, se totiž zástupci Facebooku a Googlu po celou dobu snažili evropskou snahu v boji proti dezinformacím podkopávat a tlačili na experty, aby nastavili pravidla pro online platformy co možná nejmírněji.

„Byli jsme vydíráni,“ říká Monique Goyensová – ředitelka Evropské spotřebitelské organizace BEUC, která v expertní skupině také zasedala. Podle Goyensové se odpor online platforem vzedmul hlavně poté, co ona a další členové skupiny navrhli, aby Komise – konkrétně eurokomisař pro hospodářskou soutěž – měla možnost prozkoumat obchodní model technologických společností a zjistit tak, zda se na šíření dezinformací také podílejí.

Infografika: Duopol a příjmy z reklamyautor: INFO.CZ

Lobbisti internetových gigantů v čele s Richardem Allanem z Facebooku však zahájili protiúder a začali naléhat, že pokud takový návrh projde, Facebook „přestane podporovat žurnalistické a akademické projekty“. V expertní skupině totiž seděli i zástupci organizací, ke kterým od velkých internetových platforem tečou peníze. Například Google tak do střetů ani nemusel jít příliš tvrdě. „Rychle se ukázalo, že mají u stolu své spojence,“ říká jeden z expertů pod podmínkou anonymity. Podle openDemocracy bylo členů skupiny, jejichž organizace získává peníze od Googlu, nejméně deset.

„Už nějakou dobu se ví o tom, že Google, Facebook a další technologické společnosti dávají akademikům a novinářům peníze,“ poukazuje na problém německá europoslankyně Ska Kellerová a kandidátka na předsedkyni Evropské komise za Zelené, která požaduje, aby platformy v čele s Facebookem „konečně vyložily karty na stůl“. Facebook tyto incidenty nekomentoval.

Jak se zdá, snažení Facebooku a Googlu se vyplatilo. Jak píše openDemocracy, kodex představený loni v září samozřejmě obsahuje některé důležité pokyny pro online platformy, jako je transparentnost politických reklam nebo omezení dezinformací tím, že má být snadněji dohledatelný důvěryhodný obsah. Pokud ale jde o transparentnost jejich obchodních modelů, v tom se expertům v čele s ředitelkou BEUC zásadním způsobem uspět nepodařilo. Kodex je navíc dobrovolný, Komise tak nemá páky na to, aby platformy donutily plnit povinnosti. „Kodex chování byla totální blbost. Byl to jen fíkový list,“ komentuje to lakonicky Goyensová.