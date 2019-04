Fámy o negativních dopadech očkování děsí kontinent. Věří jim téměř polovina Evropanů | info.cz

Řada evropských zemí v čele s Itálií nebo Rumunskem se v posledních letech potýká s prudkým nárůstem výskytu spalniček. Tedy s vysoce nakažlivým onemocněním, které se kupříkladu v Česku podařilo téměř vymýtit. Alarmující situaci způsobili hlavně odpůrci očkování: ti podle lékařů svým chováním snižují proočkovanost populace a ohrožují tak kolektivní imunitu. Na sociálních sítích se přesto dál šíří dezinformace, kterým podstatná část lidí naslouchá – dokazuje to i aktuální průzkum Eurobarometru, podle kterého zprávám o nežádoucích účincích očkování věří 48 procent Evropanů.

Podle průzkumu, který byl zveřejněn tento pátek, sice 88 procent obyvatel Evropské unie souhlasí s tím, že očkováním chrání zdraví své i ostatních, téměř polovina (48 %) však uvedla, že vakcinace je často spojena s vážnými vedlejšími účinky. Nic na tom nemění fakt, že toto tvrzení bylo řadou odborníků a lékařských studií v minulosti vyvráceno, jak upozorňuje bruselský server Politico s odvoláním na evropský průzkum veřejného mínění.

Celkem 17 unijních zemí se přitom pohybuje nad evropským průměrem. Největší počet lidí, kteří věří falešným zprávám o očkování, je podle Eurobarometru ve Francii, Chorvatsku, Slovinsku, respektive na Maltě a Kypru, kde zprávám o nebezpečnosti očkování věří přes 60 procent obyvatel. V další více než desítce zemí stejně odpovědělo přes 50 procent obyvatel – vedle Irska, Belgie, Rumunska nebo Spojeného království v této skupině figuruje také Česko. U nás na otázku, zda očkování často způsobuje vážné vedlejší účinky, odpovědělo kladně 53 procent respondentů.

Česko se však zároveň dostalo do klubu těch evropských zemí, ve kterých převládá názor, že očkování může vyvolat přesně to onemocnění, proti kterému má přitom vakcinace chránit. S takovým tvrzením souhlasí na 45 procent Čechů, 40 je proti a 15 procent neví. Podobně je na tom i Belgie, Francie, Slovinsko a Malta, kde tomuto tvrzení věří dokonce 51 procent obyvatel.

Aktuální průzkum rovněž ukázal, že pokud se lidé v Evropě chtějí dozvědět víc o očkování, konzultují věc s lékařem. Zhruba pětina respondentů však uvedla, že pro ně jsou zdrojem informací sociální sítě a internet. A právě zde je podle odborníků, ale i zástupců Evropské komise hlavní kámen úrazu.

„Během posledních dvou staletí bylo prokázáno, že očkování funguje. To je fakt. Ne věc názoru. Ale bohužel ti z nás, kteří čtou zprávy, nepochybně v posledních letech zahlédli do očí bijící titulky o zvyšujícím se počtu nákaz, kterým lze předcházet očkováním. To má za následek vážné zdravotní následky a někdy i úmrtí, kterým se však dalo vyhnout,“ komentoval aktuální průzkum místopředseda Evropské komise Jyrki Katainen.

Místopředseda Komise v prohlášení zároveň upozornil, že Světová zdravotnická organizace (WHO) tento rok označila dezinformace spojené s očkováním za jednu z deseti největších hrozeb pro veřejné zdraví. A právě ve spolupráci s WHO bude Komise hostit Globální summit o očkování, který se uskuteční letos v srpnu v Bruselu. A falešné zprávy, které se o vakcinaci dočtou lidé na internetu, jistě budou jedním z hlavních témat summitu.

Před škodlivostí nepravdivých zpráv na webu naposledy varovala britská organizace Královská společnost veřejného zdraví (RSPH), na kterou se odkazuje list The Guardian. Podle jejích zjištění je na sociálních sítích lživým zprávám o očkování vystavována hned polovina britských rodičů malých dětí a právě strach z vedlejších účinků je pro ně hlavní důvod, proč očkování odmítají.

„Toto neustálé vystavování negativním zprávám o očkování může časem ovlivnit postoje lidí vůči vakcinaci… I když lidé zkraje vědí, že je zpráva nepravdivá, začnou ji věřit, pokud se bude ve veřejném prostoru neustále opakovat,“ vysvětlují britští odborníci šíření fám. RSPH přitom vyzývá k odpovědnosti i samotné internetové giganty jako je třeba sociální síť Facebook, aby proti falešným zprávám ohrožujícím zdraví populace co nejdříve zakročily.