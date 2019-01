GALERIE: Mayová na odpis. Britské deníky připravily premiérce zdrcující čtení, podívejte se na titulky

Ve Velké Británii nastal dlouho očekávaný Den D a premiérka Theresa Mayová kráčí k historické porážce. Členové dolní komory parlamentu budou večer hlasovat o brexitové dohodě a očekává se, že dojednané podmínky odmítnou. A to velmi hlasitě. Celý scénář považují prakticky za jistý i ostrovní deníky, které to odrážejí na svých titulních stránkách. Premiérku ani náznakem nešetří. Některé – jako Daily Mail – rovnou apelují na zákonodárce a vzkazují jim, jak by měli postupovat. Přesvědčte se níže v galerii.