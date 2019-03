Historický moment. Europoslanci definitivně schválili reformu autorského práva | info.cz

Evropský parlament dnes definitivně schválil reformu autorského práva, která může do značné míry změnit fungování internetu. Měla by oslabit americké obří firmy jako Google či Facebook a posílit autorská práva novinářů, hudebníků či filmařů. Jde o největší změnu autorského práva od roku 2001 a o prohru mocné technologické lobby. Nová pravidla budou stát technologické firmy nemalé finanční prostředky, evropskému kreativnímu průmyslu by naopak peníze měla přinést. Kritici nové normy se obávají cenzury internetu.

Projednávání reformy autorských práv od začátku provázely velké emoce. Na jedné straně stáli vydavatelé, hudebníci či filmaři a na straně druhé právě technologické firmy, zejména Google.

Dnešní hlasování skončilo poměrem 348:274 hlasů ve prospěch navrhované směrnice. Třicet šest poslanců se zdrželo. Během hlasování se ovšem odehrál moment, který mohl celou reformu pohřbít. Ve chvíli, kdy se hlasovalo o připuštění pozměňovacích návrhů, které počítaly s vypuštěním sporných článků, byl návrh odmítnut jen o pět hlasů. Pokud by tomu bylo naopak, osud celé legislativy byl nejistý.

Polčák: Piráti straší hloupostmi. Musíme zakročit, Facebook vydělá miliardy na cizím obsahu

V rámci debat o nových pravidlech byly od začátku zásadní a nejvíce sporné především dvě části návrhu směrnice, a sice články 11 a 13. První z nich má majitelům práv – včetně médií a umělců – zajistit spravedlivý podíl za použití jimi vlastněného obsahu na internetu. Článek 13 ukládá internetovým platformám povinnost zabývat se tím, zda uživateli nahrávaný obsah neporušuje autorská práva.

Silné emoce vyvolával právě především článek 13, který kritici označují za cenzuru internetu. Zavádí takzvané filtry, jejichž úkolem je kontrolovat, zda obsah nahrávaný uživateli neporušuje autorská práva. Za obsah tak nově nyní mají být právně zodpovědné platformy. Odpůrci ale varují i před možnou preventivní cenzurou i legálního obsahu. Obávají se také toho, že „robot“ nebude schopný rozeznat například parodie a karikatury a zablokuje všechno bez rozdílu.

„Je to temný den pro svobodu internetu,“ napsala na twitteru německá pirátská europoslankyně Julia Redaová, která byla jednou z hlavních tváří boje proti chystané směrnici.

Naproti tomu český europoslanec Pavel Svoboda během debaty zdůraznil, že Evropa reformu autorského práva na internetu zcela určitě potřebuje. O cenzuru nejde, zdůraznil. Opravdovou cenzurou by podle něj bylo bránit talentovaným tvůrcům v jejich tvorbě. Pokud by nová pravidla neprošla, mohlo by podle Svobody vzniknout prostředí, kdy by se tito autoři "museli živit jako prodavači nebo taxikáři a teprve večer po práci by si mohli psát, co chtějí".

Ani schválení směrnice neznamená, že nová pravidla pro užívání autorsky chráněných děl na internetu začnou platit hned. Každý členský stát EU bude mít dva roky na to, aby je zavedl. Podle kritiků by nová norma mohla přinést cenzuru internetu.