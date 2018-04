Obchodní válka mezi EU a USA byla ještě v březnu na spadnutí, vyhráno ale stále není. Bruselu se podařilo vyjednat výjimku z amerických cel na dovoz ocele a hliníku, která ale platí jen do 1. května. Co bude po tomto datu, stále není jasné. USA je přitom na špici obchodních partnerů EU. Kdo ještě a jak se měnily obchodní vztahy v průběhu let? Odpoví infografika dne.