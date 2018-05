Itálie přestane být bezproblémovou, migrační politika přitvrdí, říká pro INFO.CZ Mejstřík

V Itálii se začíná rýsovat vláda složená z protestního Hnutí pěti hvězd a protiimigrační Ligy. Ještě před necelým měsícem rozhovory těchto stran ztroskotaly kvůli kontroverznímu expremiérovi Berlusconimu. Je podle vás překvapivé, že spolu jednají znovu?

Nic jiného jim nezbylo. Prezident Sergio Mattarella dal stranám ultimátum, že pokud se nedohodnou, jmenuje nějakou úřednickou vládu, případně zemi dovede k předčasným volbám. A pokud nechtěly něco takového připustit, nezbylo jim, než se dohodnout.

Mohou se jednání o koalici ještě na něčem zadrhnout, nebo to je poté, co Berlusconi tento týden ustoupil, „hotová věc“?

Je tam celá řada otázek, na kterých se to může zaseknout. Ale myslím si, že když se teď strany začaly domlouvat, v nějaké formě tu vládu sestaví. To, jakým způsobem pak bude fungovat, je věc druhá, ale myslím, že v blízkém časovém horizontu se asi domluví. Ani jedna z těchto dvou stran totiž nechce variantu, která by ohrozila jejich mocenský vliv.

Na čem konkrétně by se jednání mohla zaseknout?

V mnoha věcech se sice shodují, jsou tam ale i oblasti, kde se výrazně odlišují. Například v pohledu na ekonomiku. Liga severu je mnohem víc pravicově konzervativní, zatímco Hnutí pěti hvězd, které se snaží mimo jiné prosadit nepodmíněný příjem, je v těchto otázkách spíš levicově progresivní. Tam se dá čekat velký střet, což se ale dá vyřešit nějakým kompromisem. Vždy mohou říct: „Jsme v koalici a musíme se přizpůsobit“. Ekonomika tedy bude znamenat střet, o kterém se budou vést diskuse, ale nemyslím si, že by to bylo něco, co by nakonec sestavení vlády zabránilo.

A jaká úskalí může přinášet vláda Hnutí pěti hvězd a Ligy? Před nedávnem jste pro INFO.CZ zmiňoval jako problém fakt, že jsou to dva podobně velké subjekty, které budou chtít ve vládě hrát stejně velkou roli. Dají se tedy podle Vás očekávat vyostřené spory v rámci koalice?

Tady strašně záleží na tom, kdo bude premiér. Pravděpodobně to bude někdo třetí – někdo, kdo není velkým hráčem ani jedné z těchto dvou stran. Bude záležet také na tom, ke které straně bude mít tato osoba blíž, komu připadnou klíčová ministerstva nebo kdo se bude mediálně prezentovat jako ten důležitější hráč ve vládě. Určitě se bude jedna strana snažit zastínit druhou a tvrdit: „My jsme ti, kdo to tu řídí“. Dá se tak mezi nimi čekat velká přetlačovaná.

Jakou roli pak tedy budou ve vládě hrát lídři stran Luigi Di Maio a Matteo Salvini?

Je dost možné, že v té vládě nebudou vůbec. Záleží, na čem se domluví, ale určitě budou vše ovlivňovat zpoza rohu. Dá se očekávat spíš tlak ze strany Ligy severu, protože její šéf Matteo Salvini je hodně výraznou osobností s vyhraněnými názory a je otázkou, zda bude dodržovat dohody, na kterých se domluví s Hnutím pěti hvězd, nebo si bude dělat vlastní politiku.

Obě strany jsou skeptické vůči Evropské unii a razí protiimigrační rétoriku. Jakou zprávou jejich vláda je pro EU? Nebyly by nakonec lepší předčasné volby?

Otázka je, co by se po takových volbách stalo. Proběhly by zřejmě podle nového volebního systému, ale výsledek by pravděpodobně nebyl příliš rozdílný. Jedna z těchto dvou stran by zřejmě dosáhla pozice, ze které by sice snáze sestavovala vládu, ale stejně by se určitě stala důležitou silou, takže by volby větší změny nepřinesly.

Ve vztahu k Evropské unii se nicméně bude jednat o velkou změnu, zejména po rétorické stránce. Itálie přestane být „bezproblémovou“ zemí, která se s dalšími velkými zeměmi unie – s Francií nebo Německem – vždy nějak domluvila. Nyní se dá čekat, že budou spíš odbojnější a že se vládní strany budou minimálně rétoricky snažit prosadit to, co měly před volbami v programu.

Před podkopáváním statusu země v rámci Evropské unie obě strany varoval i italský prezident. Hrozí nějaký odklon Itálie od proevropského směřování?

V praktické rovině si myslím, že ne, protože si obě strany samozřejmě uvědomují důležitost eurozóny, unie i evropské integrace. Že by se tedy snažily vypsat referendum nebo něco podobného, to podle mě nehrozí. Oni si spočítají, že by to nebylo možné vůbec provést. A naopak v tom, co nebudou moct provést prakticky, se o to víc budou snažit rétoricky – kritizovat Evropskou komisi a „Brusel“. Zároveň tam ale potom budou jezdit a budou se snažit s těmi politiky bavit, stejně jako to dělá řada dalších politiků, kteří doma říkají něco jiného než v zahraničí.

Kromě změny rétoriky se ale dá čekat, že se budou snažit přinášet nějaká nová témata, ale například snahy francouzského prezidenta Macrona o reformu EU rozhodně podporovat nebudou. Nicméně si nemyslím, že by to znamenalo nějaký zásadní odklon Itálie od Evropské unie.

Hnutí pěti hvězd v minulosti prosazovalo vystoupení země z eurozóny, Liga severu zase snížení plateb do unijního rozpočtu. Budou podobně radikální požadavky podle vás prosazovat i po sestavení vlády?

Obě strany protievropskou rétoriku před volbami velmi zmírnily – část jejich voličů na to sice slyší, ale pro druhou část byly tyto požadavky příliš radikální. Například Hnutí pěti hvězd má voliče proevropské i protievropské, a to je také důvod, proč nemají v programu úplně jasno. Takže si dokážu představit, že svou politiku ještě umírní a budou se snažit být trochu konstruktivnější. Že by tlačili na radikálnější změny v přístupu k Evropské unii, si tedy nemyslím.

Základem vládního programu má být migrace a problém vyloďování běženců v Itálii. Právě otázka migrace byla také hlavním tématem předvolební kampaně. Bude podle vás nová koaliční vláda nějakým způsobem měnit migrační politiku?

Myslím, že určitě dojde ke zpřísňování podmínek. Samozřejmě nejde naplnit prohlášení Salviniho, že bude Itálie posílat všechny migranty zpět – to není v silách země z ekonomického ani logistického hlediska. Určitě se ale můžeme dočkat zpřísňování podmínek pro udělování azylu a podobně. Je to podle mě jedna z věcí, kde se dá čekat nejzřetelnější změna, i když k určitému přitvrzování podmínek došlo už během minulé vlády a půjde tedy o pokračování tohoto trendu.

Brzké sestavení italské vlády je důležité mimo jiné kvůli přípravě státního rozpočtu na příští rok, kvůli kterému je Itálie ve sporu s Evropskou unií. Itálie, která má vysokou míru veřejného dluhu, nesplňuje kritéria eurozóny, což Brusel tvrdě kritizuje. Dá se předpokládat, že tato vláda vytvoří takový rozpočet, který bude Bruselu vyhovovat?

Myslím, že ne. Bude záležet na tom, jak se strany domluví – Liga severu by si představovala asi trochu vyrovnanější rozpočet, na druhou stranu opatření, která chce prosadit Hnutí pěti hvězd, by tomu rozpočtu docela pustila žilou. Takže podoba rozpočtu bude záviset na tom, jak se stranám podaří skloubit jejich programy. Rozhodně si ale nemyslím, že přitom budou brát ohledy na to, co po nich chce Brusel.

Pokud se sestavení vlády podaří, jakou šanci dáváte tomu, že kabinet zůstane u moci až konce funkčního období?

V Itálii je možné všechno. Před rokem by někdo mohl jen stěží předpovídat, že tu dnes budeme řešit vládu Ligy severu a Hnutí pěti hvězd. Nicméně tak, jak se to teď jeví, je téměř nemožné si představit, že by tato vláda mohla dlouhodobě fungovat. Strany sice mají podobný program, ale přístup k politice mají velice odlišný. Obě strany se opírají o protestní voličské hlasy a v minulosti získaly klasickou opoziční rétoriku, najednou ale budou mít vládní odpovědnost. Tyto antisystémové strany se navíc octnou v koalici, takže se dá při prvním zádrhelu čekat, že jedna strana začne obviňovat druhou.

Nevím tedy, jak dlouho může taková vláda fungovat. Navíc tam budou další elementy a strany, které například kandidovaly spolu s Ligou severu, a ty budou do rozhovorů časem chtít také promlouvat. Hnutí pěti hvězd má ten problém, že není jednotné a už v minulém funkčním období třetina jejích zákonodárců ze strany odešla. Něco takového možná nastane i teď. Rozhodně to tedy nebude tak, že by se tato vláda ustavila a dalších pět let v klidu a stabilně fungovala.