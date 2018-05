Itálie v krizi. Spor o ministra byl jen záminkou, nové volby protiimigrační Ligu posílí, tvrdí expert

Přes veškeré naděje na sestavení nové vlády pod taktovkou Hnutí pěti hvězd a Ligy si voliči neoddychnou a za pár měsíců opět zamíří k volebním urnám. Sestavování kabinetu se o víkendu sesypalo kvůli stopce, kterou od prezidenta Mattarelly dostal kandidát na post ministra financí a tvrdý kritik společné měny euro Paolo Savona. K předčasným volbám zemi dovede úřednická vláda ekonoma Carla Cottarelliho, který dnes jednal s prezidentem, členy kabinetu ale oproti očekávání neoznámil. Itálie se tak ocitla uprostřed politické krize, ze které ale budou její „spoluautoři“ – Liga i Hnutí pěti hvězd – významně těžit.

Podle italského novináře serveru BuzzFeed Alberta Nardelliho byla kauza kolem Savony dokonce záminkou šéfa Ligy Mattea Salviniho, aby na předčasné volby skutečně došlo. Takový kalkul považuje za „vysoce pravděpodobný“ také odborník na italskou politiku Martin Mejstřík.

Ekonomické dopady krize Euro v úterý zrychlovalo propad, podle společnosti Thomson Reuters by mohlo zaznamenat největší měsíční pokles za více než tři roky. Je nejníže od července 2017, dolar se vůči němu vyšplhal na své desetiměsíční maximum. Trh je znepokojen vyhlídkami na nové parlamentní volby, které řada investorů vnímá jako referendum o postavení Itálie v Evropské unii a jejím členství v eurozóně, kde země platí za třetí největší ekonomiku.

„Prezident dlouhodobě deklaroval, že má s tímto člověkem problém a že když jmenují kohokoliv jiného, bude to v pořádku. Liga na něm ale trvala bez jakékoliv možnosti vyjednávání. Důvodem mohlo být právě to, že si Salvini spočítal, že než být ve vládě s Hnutím pěti hvězd, která by stejně musela skončit, získá čas, během kterého bude moct kritizovat prezidenta za to, že jednal proti vůli občanů, a může tak v předčasných volbách dosáhnout ještě lepšího výsledku. Dává tedy smysl, že by to udělali záměrně,“ vysvětluje Mejstřík.

Právě Liga tak na současné situaci a vyhrocených sporech s prezidentem zřejmě vydělá nejvíc. Naznačuje to i aktuální průzkum italské televize La7, podle které se popularita Ligy ještě minulé pondělí pohybovala kolem 24,5 procenta, zatímco po týdnu to bylo už 27,5 procenta. Naopak Hnutí pěti hvězd přišlo v porovnání s minulým pondělkem o 1,6 procent voličů.

Poll out tonight in Italy: M5S drops below 30%, Lega flying: 27.5%, Forza Italia continues its fall, everyone else flat pic.twitter.com/D7GiEwqJtE — Alberto Nardelli (@AlbertoNardelli) 28. května 2018

„Volby budou až někdy po létu, až se lidé vrátí z dovolených, situace tedy může být trochu odlišná. Nicméně se dá kalkulovat s tím a počítají s tím i ty dvě strany, které teď měly vládnout, že jim současná krize nahraje. Vzhledem k jejich neústupnosti a trvání na jménu Savony jako ministrovi – zejména ze strany Ligy – se to dá částečně brát tak, že s tím tak trochu počítaly, že vláda nebude, místo ní vznikne vláda úřednická a oni budou moct zase získat nějaké politické body. Takže se dá předpokládat, že pokud se nestane něco nečekaného, ve volbách může Liga určitě posílit,“ říká Mejstřík.

Podle odborníka na italskou politiku tak M5S a Liga teď ve skutečnosti možná ani společně vládnout nechtěly, ačkoli se tak tvářily. „Lze to sledovat i na programovém prohlášení, kde jsou vidět velmi odlišné postoje v ekonomických otázkách. Znovu se utkat ve volbách je tak pro obě strany výhodný krok, kdy budou samy sobě navzájem soupeři a budou se snažit urvat mnohem větší volební výsledek tak, aby mohly utvořit vládu s nějakou pro ně příjemnější, menší stranou – například pro Ligu by to byl někdo z původní pravicové koalice, protože s nimi by se samozřejmě dohodli mnohem snáze než s Hnutím pěti hvězd,“ dodává Mejstřík.

V rámci pravicové koalice šla Liga do březnových parlamentních voleb se stranou bývalého premiéra Silvia Berlusconiho Vzhůru, Itálie a euroskeptickou stranou Bratři Itálie. Berlusconi se už nechal slyšet, že vidí jako jediné řešení to, aby do předčasných voleb opět šla jeho strana s Ligou. Italská média však vzhledem k pokusu sestavit společnou vládu spekulují také o tom, že by Liga mohla utvořit předvolební koalici s M5S.

To je ale podle Mejstříka nepravděpodobné. „To si nedovedu vůbec představit, protože jejich programy jsou skutečně odlišné. Liga má ekonomický program zaměřený spíš na podporu střední a vyšší střední třídy na severu země, daňové úlevy, škrty, úlevy pro podniky a tak dále. Naopak Hnutí pěti hvězd má spíš podporu na jihu země a slibuje nepodmíněný příjem pro ty nejchudší. Tohle byl i ten zásadní střet ve vládě a nedovedu si představit, že by se tyto dvě strany dokázaly domluvit na koalici, i když možné je všechno,“ říká pro INFO.CZ.

Dojde v Itálii na změnu volebního zákona?

S předvolební kampaní jako by Salvini začal už dnes. Nejenže spolu s šéfem M5S Luigim Di Maiem vyzývají k odstoupení prezidenta, nacházející předčasné volby navíc předseda Ligy označuje za „referendum mezi těmi, kteří chtějí, aby byla Itálie svobodná, a těmi, podle kterých má být servilní a zotročenou zemí“. „Itálie dnes není svobodná, je finančně okupována Němci, Francouzi a eurokraty,“ dodal Matteo Salvini podle Washington Post.

Ještě před konáním voleb by však Salvini rád změnil volební zákon – podle jeho slov je to první věc, kterou by parlament měl udělat. Současný volební systém totiž preferuje spíš uzavírání předvolebních koalic. To se ale Lize ani Hnutí pěti hvězd příliš nelíbí, protože jsou takovým systémem oslabovány.

Zákon by podle Mattea Salviniho měl být změněn tak, aby vítěz obdržel automatickou většinu v parlamentu. Jakkoli to zní radikálně, stejného názoru je víc italských politiků. „Pokud půjdeme k urnám se stejným volebním zákonem, budeme mít ty samé problémy jako dnes,“ tvrdí italská politička za stranu Vzhůru, Itálie a předsedkyně italského senátu Elisabetta Caselattiová podle serveru The Local.

Zda se podaří nový volební zákon prosadit ještě před novým hlasováním, bude záležet na tom, kdy volby budou. „Jsou tu dvě možnosti. Buď budou předčasné volby chtít hned – to znamená někdy v září, ale do té doby se změna zákona pravděpodobně nestihne, protože zde máte letní přestávku, která v italské politice trvá přes měsíc. Druhou variantou je pak to, že by Liga a M5S nechaly volby na jaro, a mezitím si díky parlamentní většině udělat volební zákon na míru,“ říká Mejstřík.

Odvolání Mattarelly je nesmysl

Zatímco se spekuluje o datu vypsání předčasných voleb, Liga a Hnutí pěti hvězd pokračují ve výpadech proti prezidentovi. Ostře kritizují jeho rozhodnutí nejmenovat Savonu ministrem financí, což prezident Mattarella ale obhajuje s tím, že se všemi ostatními kandidáty souhlasil. Savona podle něj byl postavou, která by kvůli svým výrokům mohla vyvolat poplach na finančních trzích. Mattarellovi začali lidé na sociálních sítích i vyhrožovat smrtí a Hnutí pěti hvězd varuje, že v parlamentu může iniciovat proces jeho sesazení.

Kroky vedoucího k odstoupení prezidenta už kritizoval bývalý italský premiér Matteo Renzi. „Měli vládnout, místo toho ale utíkají před zodpovědností: buď nejsou schopni, nebo se bojí,“ napsal Renzi o Hnutí pěti hvězd a Lize na facebooku. „V minulých týdnech rozházeli miliardy úspor Italů – zmatečnými prohlášeními o euru, o našem dluhu, o naší budoucnosti. A dnes, namísto rychlého rozběhu vlády, zaútočili na prezidenta republiky a vyzývají k jeho impeachmentu,“ dodal bývalý premiér.

O tom, zda byl krok Mattarelly ústavní, nebo se, se dohaduje i obyvatelstvo Itálie – podle ankety SWG si 35 procent Italů myslí, že bylo jeho počínání chybné, 24 % lidí zase tvrdí, že prezident jednal v souladu s ústavou, ale vzhledem k situaci měl návrh na jmenování Savony akceptovat a podle 26 % Italů bylo jeho rozhodnutí správné.

Postavení prezidenta je podle Mejstříka podobné jako v Česku, kde se také často spekuluje o prezidentských kompetencích, případná snaha o sesazení Mattarelly je ale podle něj „úplně mimo“. „Můžeme se dohadovat, jestli byl krok Mattarelly ústavní, nebo ne, ale že by měl někdo někoho odvolávat, to si vůbec nedovedu představit, a strany pro to nemají ani ústavní většinu. Budou tím ale určitě rétoricky vyhrožovat – starostové Ligy například chtějí sundávat obrazy Mattarelly ve svých pracovnách a podobně. Takže to budou spíš takovéto ostentativní gesta pro veřejnost, než že by skutečně přistoupili k nějakému odvolávání,“ uzavírá Mejstřík s tím, že Mattarella dřív působil jako soudce ústavního soudu, dá se tedy předpokládat, že „v rámci ústavy ví, co dělá“.