Johnson, Farage a další. Byli nejhlasitějšími stoupenci brexitu, po referendu začali opouštět loď

Byl začátek května, když bývalý londýnský starosta Boris Johnson za velkých ovací nastupoval do červeného autobusu, aby na jaře roku 2016 zahájil velké turné agitující za odchod Velké Británie z Evropské unie. Při objíždění britských měst s autobusem polepeným bílými nápisy „Vote Leave“ lidem sliboval, že Británii bude bez Evropské unie líp a stane se nezávislou zemí.

„Vezmeme si zpět naši demokracii. Je šílené, že nám Evropská unie říká, jak výkonné mají být naše vysavače, jaký tvar mají mít naše banány a podobné věci. Tyto nepotřebné regulace stojí britský byznys 600 milionů liber týdně,“ vyzýval davy Johnson. „Pojďme spolu zajistit, aby se 24. červen stal dnem nezávislosti pro Británii,“ prohlašoval také exstarosta Londýna, který se stal jednou z vůdčích osobností kampaně za vystoupení.

Jeho slova měla sílu a lidé v Británii o odchodu z unie skutečně rozhodli. Referendum ho tak v politické kariéře vyneslo ještě výš a v červnu 2016 byl také jedním z předních favoritů na post šéfa Konzervativní strany a tedy i na pozici britského premiéra. Sám Johnson ale kandidaturu smetl ze stolu a v polovině července obsadil funkci ministra zahraničí v kabinetu Theresy Mayové.

Hlasitý zastánce vystoupení ale letos v červnu poprvé připustil, že by brexit mohl skončit krachem a odchod Británie nebude takový, jaký by Britové chtěli. „Musíte se smířit se skutečností, že to taky může skončit krachem. Nechci, aby někdo během krachu panikařil,“ prohlásil Johnson. Navzdory výzvám, aby lidé nepanikařili, ale tento týden sám z rozjetého vlaku vystoupil.

Důvodem se stal smířlivější brexitový plán premiérky Mayové, který navzdory jejím dřívějším postojům počítá s těsnějšími obchodními vazbami s unií tak, aby byl ochráněn britský byznys. Johnson proto označil návrh dokumentu pro vyjednávání s EU za příliš měkký a na funkci ministra zahraničí raději rezignoval.

„Opravdu směřujeme ke statusu kolonie,“ napsal v rezignačním dopise Johnson, který tak následoval dalšího z podporovatelů tzv. tvrdého – tedy totálního – brexitu Davida Davise, který do pondělí zastával funkci ministra pro vyjednávání o vystoupení z EU. Plán Mayové je podle něj velkým ústupkem Bruselu, což pro něj byl důvod k tomu podat demisi.

Někteří kritici obou odcházejících ministrů – včetně britského poslance za labouristickou stranu Mika Hilla – jejich jednání přirovnávají ke „krysám, které opouštějí potápějící se loď“. Vyjednávání mezi Londýnem a Bruselem totiž jdou do klíčové fáze – finální text o vystoupení země z evropského bloku, ke kterému má dojít na jaře 2019, mají vyjednavači EU a Londýna připravit do říjnového summitu, aby dokument mohl včas projít ratifikačním procesem.

O krysách, které opouštějí loď, se však hovořilo už dříve v souvislosti s jinými pro-brexitovými aktéry. Mezi prvními byl někdejší britský europoslanec a jeden ze zakládajících členů Strany nezávislosti Spojeného království (UKIP) Nigel Farage, který byl viditelnou tváří kampaně za odchod Velké Británie z Evropské unie. Výsledek referenda pro něj znamenal splněný sen a kariérní vrchol, o který se snažil už od doby, co Británie přistoupila k Maastrichtské smlouvě. Velmi krátce po hlasování však vyšlo najevo, že celá jeho kampaň byla postavena na lži, která dost možná osud země mimo unii zapříčinila.

Zatímco se Británie probouzela z šoku vyvolaného výsledkem referenda, Farage se v televizi ITV k podvodu britského lidu přiznal. I on objížděl voliče s autobusem, na kterém stál pro změnu nápis: „Každý týden posíláme EU 350 milionů liber. Pojďme je místo toho dát do NHS (Národní zdravotnické služby).“ Na otázku moderátorky, zda může tento slib garantovat, odpověděl: „Ne, to nemohu. A nikdy jsem to nesliboval. Byla to jedna z chyb, které kampaň za odchod udělala.“

Navzdory vysněné výhře však Farage zařadil zpátečku a z čela strany UKIP odstoupil. Mandát europoslance se všemi jeho výhodami včetně europoslanecké penze vyplácené z peněz daňových poplatníků si však ponechal. Stal se tak terče obrovské kritiky, která ho označovala za pokrytce. „Proč by měla moje rodina trpět ještě víc,“ vysvětloval pro BBC Farage své rozhodnutí europoslancem zůstat, přestože roky bojoval za to, aby Británie v unii nebyla a vystupoval silně euroskepticky.

Pomyslnou korunu pokrytectví si však vysloužil Nigel Lawson – bývalý ministr financí v době vlády Margaret Thatcherové, který v době před referendem v roce 2016 stál v čele kampaně Vote Leave. Muž, který brexit označil za „historickou příležitost“, díky které se Spojené království stane „nejdynamičtější a nejsvobodnější zemí“ Evropy, však v květnu letošního roku přiznal, že se snaží získat povolení k pobytu ve Francii, kde dlouhodobě žije.

Důvod, proč se přidal k táboru za vystoupení, vysvětloval už před referendem pro britský deník The Guardian – důvodem prý není to, že by byl protievropský. „Miluju Evropu. Proto žiju ve Francii,“ řekl v dubnu 2016 pro britský list s tím, že unie nemá pro Británii ekonomicky žádný význam. „Evropská unie nikdy nedávala z ekonomického hlediska smysl,“ dodal tehdy.