Kauza Cambridge Analytica v Česku: Během voleb mohlo být ovlivněno až 50 tisíc obyvatel, tvrdí Jourová

Nedávný skandál kolem úniku osobních dat uživatelů sociální sítě Facebook do americké společnosti Cambridge Analytica může v Česku ještě silně rezonovat – podle eurokomisařky Věry Jourové se totiž problém dotkl 30 až 50 tisíc Čechů, kteří mohli být ovlivněni během „blíže neurčených“ voleb.

„Určitě jste zaznamenali poslední skandál Facebooku s vazbou na Cambridge Analytica, kde podle mého názoru došlo ke zneužití osobních dat lidí pro účely cíleně zaměřeného marketingu. Možná kolem toho bude i v Čechách husto, protože podle našich odhadů se to týká 30 až 50 tisíc Čechů a blíže neurčených voleb v České republice, které mohly být ovlivněny touto moderní technologií,“ řekla během dnešní akce Institutu pro politiku a společnost česká eurokomisařka Věra Jourová, která je podle svých slov nedávným skandálem zděšená.

„Je to ohrožení demokratického pluralismu a toho, že se lidé budou moci svobodně rozhodnout, kdo jim bude vládnout, aniž by byli vystaveni nějakému výplachu mozků, o kterém nebudou mít tušení a který se vplíží přes online prostor na základě znalostí jejich nejintimnějších osobních údajů a dat a všech možných obav. Mě osobně to šokovalo, jaká všechna data měla Cambridge Analytica o lidech – jestli čtou horoskopy, jestli podléhají špionským teoriím nebo jestli mají rádi zbraně,“ dodala Jourová.

Skandál kolem firmy Cambridge Analytica odstartoval v polovině března, kdy vyšlo najevo, že firma zneužila soukromé informace desítek milionů facebookových uživatelů. Data jí sloužily při vývoji počítačového programu na podporu volební kampaně Donalda Trumpa. Podle britské televize Channel 4 působila například také v Česku, ale i v Nigérii, Keni, Indii či Argentině.