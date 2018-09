Konec Merkelové se blíží. Kdo po ní převezme otěže? V CDU se už rýsují možní nástupci

Pozice německé kancléřky Angely Merkelové se tento týden znovu otřásla – důvodem se stalo zvolení Ralpha Brinkhause do čela poslanecké frakce CDU/CSU, který kandidoval navzdory přání kancléřky. Merkelová chtěla ve funkci udržet svého blízkého spojence Volkera Kaudera, který funkci zastával posledních 13 let. K jeho podpoře vyzvala i své poslance, ti však poprvé neposlechli a rozhodli se pro čerstvý vítr v podobě Brinkhause. Kauza se stala posledním a zřejmě nejzávažnějším znamením, že se konec éry Merkelové blíží. Kdo by ji mohl nahradit?

„Eroze moci Merkelové pokračuje. Merkelová je stále slabší šéfkou nadále oslabujícího kabinetu. Podzim její vlády přišel,“ komentoval porážku kancléřčina spojence a Merkelové samotné list Freie Presse. V Německu tak znovu vystává otázka, kdo by mohl „Mutti“ v čele Křesťanskodemokratické unie i celého Německa nahradit.

Vhodný nástupce pro političku, která vede nejsilnější zemi Evropy už od roku 2005, se však hledá jen stěží. Podle analytiků tak Merkelová zatím ve straně stále nemá alternativu, o některých možných nástupcích se však přeci jen hovoří už dnes. Okruh nejpravděpodobnějších kandidátů na žezlo po Merkelové se prozatím zužuje na tři výrazné tváře CDU, tou nejvýraznější osobou je však stále Annegret Krampová-Karrenbauerová.

Šestapadesátiletá politička se k pomyslnému nástupnictví po Merkelové přiblížila letos v únoru. Tehdy byla ještě jako premiérka malinké spolkové země Sársko za bouřlivého potlesku navržena do funkce generální tajemnice CDU. Chopení se celostátní stranické funkce tak byl pro řadu analytiků signál, že s ní Merkelová jako s možnou nástupkyní skutečně počítá. A jako nejsilnější možná kandidátka se jeví dodnes.

„Stále je to nejvíc zmiňovaná osoba, co se týče nástupnictví po Merkelové. Právě proto ji Merkelová na tuto dráhu pomalu připravuje,“ říká pro INFO.CZ odborník na německou politiku FSV UK Vladimír Handl. „Je však otázka, jestli jí to za situace oslabení Angely Merkelové pomůže, nebo ne – jestli to perspektivy Karrenbauerové nakonec spíš nezatíží,“ dodává.

Zákazy zahalování v Evropěautor: Info.cz

Annegret Krampová-Karrenbauerová, německými médii přezdívaná jako „AKK“ nebo „mini-Merkelová“, totiž má k současné kancléřce skutečně velmi blízko a i jejich politická dráha začínala velmi podobně. Než se stala předsedkyní CDU, i Angela Merkelová působila na pozici generální tajemnice strany jako dnes AKK. Krampová-Karrenbauerová navíc Merkelovou podpořila například při řešení migrační krize, za kterou byla německá kancléřka doma i v zahraničí mnohými kritizována.

„AKK zastupuje hodně podobný styl politiky, jako má Angela Merkelová. Ideologicky se neprofiluje nijak výrazně, ale je to pragmatická politička, která je klidná, věcná a schopná vyjednávat. V rámci CDU je přijatelná pro různé frakce. Je chápaná jako zástupkyně středového kurzu, tedy stejně jako Merkelová,“ komentoval před časem pro INFO.CZ odborník na německou politiku z Ústavu mezinárodních vztahů Jakub Eberle.

Pokud by tak otěže po Merkelové skutečně převzala Krampová-Karrenbauerová, velké změny v německé politice by se zřejmě čekat nedaly. AKK je totiž stejně proevropská politička jako Merkelová a velmi podobným směrem by vedla i CDU. „S Krampovou-Karrenbauerovou by byla CDU centristická, umírněná, společensky progresivní strana ve středovém proudu – to je ten směr, kterým by se strana měla podle Merkelové po jejím odchodu ubírat,“ řekl už dříve pro INFO.CZ německý politolog a šéf berlínského think-tanku Das Progressive Zentrum Tobias Dürr.

Zatímco v případě AKK by se změny v porovnání s politikou Merkelové daly čekat jen stěží, neplatí to pro 38letého Jense Spahna, který je další z možných kandidátů. Současný ministr zdravotnictví se totiž nebojí jít do opozice vůči Merkelové a média o něm často hovoří jako o nejsilnějším kritikovi kancléřky v rámci CDU.

„To je člověk, který Merkelovou skutečně vyzývá. Není to úplně opozičník, je to však kritik Merkelové a jejích politických postupů. V současnosti je však ministrem zdravotnictví, což je ve všech vládách velice horké křeslo. Se svým rezortem má tedy dost práce a není ve stranické politice moc vidět,“ bilancuje Spahnovu současnou pozici Handl.

Pokud by se strana dostala pod jeho vedení, je zjevné, že by se současný kurz CDU reprezentovaný Merkelovou změnil. Mnozí včetně jeho totiž kancléřce vyčítají, že stranu příliš táhne nalevo od středu, on by však stranu chtěl vést zpět ke konzervativním hodnotám a na rozdíl od Merkelové také pravicovým směrem – to se ukázalo už v minulosti, kdy kritizoval kancléřčinu migrační politiku a tvrdě bojoval také za zákaz nošení burek v Německu.

Vedle Spahna se však v CDU další mužský vyzyvatel, který by mohl Merkelovou nahradit. „Dalším kandidátem je Armin Laschet – šéf vlády v Severním Porýní-Vestfálsku. O tom se také hodně mluví jako o rostoucí politické figuře, která by se mohla o tuto práci ucházet,“ říká Handl o 57letém místopředsedovi křesťanských demokratů.

Na rozdíl od Spahna patří Laschet mezi členy CDU loajální vůči Angele Merkelové – často vystupuje jako obránce její politiky a stál za ní i během migrační krize. Podle magazínu Foreign Policy je však rodákovi z Cách mnohdy vyčítáno, že není dostatečně silný a charismatický.

Jako nejpravděpodobnější nástupkyní Merkelové se tak prozatím jeví Krampová-Karrenbauerová. „Toto jsou tři možní nástupci, o kterých se nejčastěji hovoří. Ale AKK je zatím jako tajemnice strany tou nejvýraznější,“ uzavírá Handl.