Krajní pravice na vzestupu. Dohnala i Španělsko, které bylo dosud imunní

Úspěch strany Vox v prosincových volbách, díky kterým se také poprvé dostala do parlamentu, je o to překvapující, že ho dosáhla právě v Andalusii – regionu, kde už od roku 1982 kralovali sociální demokraté (PSOE)premiéra Pedra Sáncheze. Strana se úspěchu navíc paradoxně dočkala jen pár dní před 40. výročím od ratifikace španělské ústavy, která symbolizuje konec fašistického vládnutí a přechod od Frankovy diktatury k demokracii.

Zisk 12 křesel však zaskočil celé Španělsko. Krajně pravicové straně se totiž podařilo prorazit v nejlidnatějším ze sedmnácti autonomních společenství Španělska a významně také promluvila i do následného sestavování vlády. Za některé ústupky, jako je závazek vypořádat se s nelegální migrací nebo boj s islámským funadamentalismem, Vox začátkem ledna podpořila koalici tvořenou středo-pravou, konzervativní Lidovou stranou (PP) a liberální stranou Ciudadanos.

Odborníci si proto lámou hlavu, proč v zemi, kde společnost kvůli temné minulosti tíhla roky spíš k levici, najednou získali krajně pravicoví populisté na síle. Podle 83letého Dominga G. z Andalusie jsou na vině mainstreamové strany. „Nemluvily o problémech místních, o vzdělávání, zdravotním systému nebo bydlení,“ cituje andaluského seniora německá televize Deutsche Welle.

Podle odborníka na země Středozemí Martina Mejstříka je však úspěch dán i protiimigračním programem strany. Zatímco do Itálie míří kvůli tvrdým opatřením a uzavírání přístavů stále méně migrantů, nápor nově příchozích z Afriky v posledních měsících zažívá právě Španělsko. Migranti se přitom dostávají nejen do španělských enkláv v Africe, ale také do Andalusie, která leží na jihu Pyrenejského poloostrova.

Migrace jako jeden ze spouštěčů

„Po Frankovi byla pravice ve Španělsku umírněná a Lidová strana dokázala svým konzervativním přístupem umírněné frankisty uspokojit. To se ale v posledních letech změnilo zejména v důsledku migrační krize. Do Španělska nyní míří největší počet migrantů v rámci Evropy a především na jihu země to vedlo k tomu, že se část populace přiklonila ke straně Vox. Ne, že by to způsobilo politické zemětřesení, ale určitě to je fenomén, který mimo jiné reaguje na extrémní levici v zemi. Ale jedním ze spouštěcích faktorů je určitě nárůst počtu imigrantů,“ říká Mejstřík pro INFO.CZ.

Právě nárůst protiimigračních nálad je však pro Španělsko také nový fenomén. Zatímco ostatní unijní země zasažené migrační krizí tento trend pociťují už poslední čtyři roky a na konto toho také začaly své dveře migrantům postupně uzavírat, Španělsko je výjimkou, která se protiimigrační vlnou zatím strhnout nenechala. Otevřená migrantům zůstala i španělská společnost. Dokazuje to i zářijový průzkum společnosti Pew Research Center, který se uskutečnilo mezi 10 zeměmi Evropské unie – z šetření vyšlo Španělsko dokonce jako nejvstřícnější.

Infografika: antisystémové strany a jejich úspěchy ve volbáchautor: Info.cz

Volby v Andalusii ale ukazují, že se tento trend začíná měnit – minimálně v tomto jihošpanělském regionu, který je migrací nejvíce zasažen. Podle Mejstříka však nelze říct, že by proměnou nálad vůči běžencům trpěla celá španělská populace. „To, že část lidí dá hlas takovéto straně, neznamená změny v nastavení celé společnosti, ale určitě to je signál, že určitá část už s něčím takovým nemá problém. Migranti pro společnost dosud nepředstavovali problém, teď jsou ale bráni více negativně, což u některých lidí může vést k radikalizaci a k tomu, že hledají řešení u těchto stran,“ dodává odborník.

Jaké má šance na ovládnutí celého Španělska?

Otázkou zůstává, zda je úspěch protiimigrační strany Vox ojedinělý, nebo jde o první krok k jejímu prosazení se na celostátní politické scéně. Mnozí obyvatelé Španělska se netají tím, že mají z většího úspěchu euroskeptické strany založené v roce 2013 obavy.

„Pokud by získali podobný výsledek ve všeobecných volbách, přišli bychom o práva a hodnoty, které jsme v průběhu let získali,“ varuje 53letý učitel pro Deutsche Welle. „Moje generace to zažila, bojovali jsme za tyto hodnoty v ulicích a jako občané jsme za ně hlasovali. A teď se jako krabi vracíme zpět,“ dodává.

Mejstřík však protiimigrační straně velké šance na úspěch v celostátním měřítku nedává – minimálně ne v dohledné době. „Zatím je to strana regionální působnosti a volby do Evropského parlamentu jsou celkem brzo. V jižní Evropě je poměrně velká volební účast, takže tam potřebuje větší volební podporu než třeba u nás, kde je účast malá. Nemyslím si tedy, že by strana měla větší šance se prosadit v rámci celošpanělské politiky – to neznamená, že se to nemůže změnit za pár let, ale v současnosti si myslím, že to není aktuální,“ uzavírá odborník.