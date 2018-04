Macron zvítězil nad Východoevropany. Vyslat zaměstnance do jiné členské země EU bude těžší a dražší

Evropská unie dosáhla tento týden po dvou letech kompromisu ohledně nových pravidel pro vysílání pracovníků do zahraničí. Vyjet za hranice budou moci na kratší dobu a zaměstnavatel jim bude muset platit stejnou mzdu, jako „domácím“ zaměstnancům v dané zemi. Například v e Francii už tak nebudou levní polští instalatéři, kterými kdysi strašili tamní odpůrci další integrace EU. Co jedni oceňují, druzí kritizují, což byl dlouhodobě případ tuzemských dopravců. Ti nakonec získali výjimku.

Jde o jedno z řídkých vítězství francouzského prezidenta Emmanuela Macrona v prosazování změn uvnitř Evropské unie. Právě Macron tvrdil, že pracovníci z chudších zemí Evropské unie pracující za nižší mzdu snižují platy v bohatších zemích, a označoval to za „sociální dumping,“ připomíná list Financial Times. Macron prosazoval zpřísnění pravidel pro pracovníky ze zahraničí a převzal tak část argumentace pravice, které kdysi strašila Francouze levnými polskými instalatéry.

Macron se svou snahou ale narazil na odpor zejména členských zemí ze střední a východní Evropy, které si nepřály zpřísnění těchto podmínek. Argumentovaly tím, že firmy nemohou dávat svým zaměstnancům na služebních cestách v bohatších zemích tamní platy a sociální výhody – nemají na to zkrátka prostředky. A omezení délky vyslání pracovníka do zahraničí by je limitovalo v jejich práci, například pokud vysílají do zahraničí montéry pro montáž jimi dodávaných strojů a zařízení. Proti zpřísnění pravidel bylo zejména Polsko – v jiných členských zemích pracuje půl milionu Poláků – Maďarsko a znatelně také Česká republika, která si dokázala vyhádat výjimky.

Tento týden po dvou letech dohadování nakonec dosáhly zástupci členských zemí a Evropského parlamentu nakonec kompromisu. Pracovníky bude možné vyslat do jiné země na 12 měsíců místo dosavadních 24. Těchto 12 měsíců bude možno prodloužit ještě o dalších šest měsíců. Zároveň ale musí zaměstnavatelé dodržet pracovní standardy země, ve které je práce prováděna, včetně placení tamního zdravotního pojistného a dovolené. Nová pravidla musí ještě formálně schválit Evropský parlament a pak budou mít jednotlivé členské země dva roky na jejich zavedení do praxe.

Kompromis podpořila i Česká republika. Souhlasila s přísnějšími pravidly výměnou za to, že z nich vypadly některé profese, zejména řidiči kamionů. Ti argumentovali mimo jiné tím, že jsou co chvíli v jiném státě a je tak komplikované přizpůsobovat se stále novým místním podmínkám a platům. Nová pravidla pro ně budou dohodnuta do roku 2019.

Proti tomu, že budou mít speciální pravidla protestovala organizace European Transport Workers' Federation. Podle jejího představitele Eduardo Chagase by měli mít i řidiči stejné platy jako jejich kolegové v bohatších zemích. Například sdružení českých dopravců ČESMAD Bohemia ale tvrdí, že tlak z bohatších zemí na vyšší platy by mohl připravit dopravce z chudších států o jejich konkurenceschopnost.