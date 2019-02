Mayová pojede z Bruselu s nepořízenou. Dohoda o brexitu se znovu otevírat nebude

Slove šéfa Evropské komise Junckera nejsou překvapením. Zopakoval, že Evropská unie nebude měnit podmínky brexitové dohody, je ale ochotná upravit doprovodný text právně nezávazné politické deklarace.

„Oba lídři se shodli, že jejich týmy by měly debatovat o tom, zda je možné najít cestu, která by zajistila co nejširší podporu v britském parlamentu a která by byla ve shodě se zásadami dohodnutými Evropskou radou,“ uvedl k jednání Junckera a Mayové mluvčí Evropské komise Margaritis Schinas.

Těžkosti na domácí půdě

Britský list The Daily Telegraph před bruselskou schůzkou uvedl, že Mayová chce odložit druhé parlamentní hlasování o brexitové dohodě, původně plánované na příští týden, až na konec února. Podle deníku nestihne do příštího týdne vyjednat změny ohledně klíčové irské pojistky. Při prvním hlasování byla její představa o brexitu odmítnuta, a to mimořádně drtivou většinou.

Hlavní vyjednávač Mayové v Dolní sněmovně Julian Smith podle listu přinesl informaci o odkladu hlasování na úterní jednání vlády. Mayová přitom slibovala předložit upravenou verzi do středy 13. února. Nový plán podle konzervativního listu počítá s tím, že poslanci budou hlasovat v týdnu po 25. únoru. To bude do plánovaného data brexitu zbývat pouhý měsíc.

Mayová chce pojistku, která má v případě nedohody na jiné úpravě zajistit, že mezi Irskem a britským Severním Irskem nevznikne po brexitu tvrdá hranice, nahradit alternativními ujednáními. Představitelé EU však vytrvale opakují, že dohodu, s níž loni souhlasila i britská ministerská předsedkyně, nehodlají znovu otevírat.