Mayová se dočkala. Lídři EU souhlasili s odkladem brexitu

„Debata byla dlouhá, trvala osm hodin,“ řekl novinářům po skončení prvního dne summitu EU v Bruselu český premiér Andrej Babiš. Premiéři a prezidenti členských zemí EU řešili žádost britské premiérky Theresy Mayové, která kvůli vnitropolitické krizi požádala ostatní lídry EU o odklad původního termínu brexitu. Ten měl proběhnout už příští týden, tedy 29. března.

Summit EU Mayové vyhověl avšak s tím, že dobu pro odložení brexitu výrazně zkrátil. Mayové se nejvíce zamlouval 30. červen, ale lídři se shodli na jiných dvou variantách.

První počítá s 22. květnem a druhá s 12. dubnem. V prvním případě musí platit podmínka, že britská Dolní sněmovna příští týden, tedy před dosud platným datem brexitu, na třetí pokus schválí už dvakrát odmítnutou dohodu o vystoupení. Pak by Británie přestala být členskou zemí EU k 22. květnu. Druhá varianta považuje za klíčové datum 12. dubna s tím, že Londýn má do té doby Evropské radě upřesnit, jak si představuje další postup.

Právě nový termín se stal kamenem úrazu, ačkoli ke krátkému odložení britského odchodu z EU se většina prezidentů a premiérů včetně šéfa české vlády Andreje Babiše stavěla vstřícně.

„Všechny členské státy si uvědomují zodpovědnost toho rozhodnutí, protože jsme přijali zákony v případě hard brexitu (odchodu Velké Británie bez dohody; pozn. red.). Základ, který se samozřejmě nedá domluvit, je vnitřní trh. V případě tvrdého brexitu by nastal chaos. (…) V tomto směru jsme asi ještě zodpovědnější než Velká Británie,“ odpověděl Babiš na otázku, proč se diskuse o odkladu brexitu protáhla. „Komplikacím premiérky Mayové jsme rozuměli, proto jsme byli značně flexibilní,“ dodal.

Právníci Evropské komise opakovaně upozornili, že Británie by měla odejít nejpozději 22. května, jinak by se podle nich musela zúčastnit voleb do Evropského parlamentu. To by bylo značně komplikované, protože podle unijních pravidel si stávající křesla Britů v Evropském parlamentu rozdělí podle předem daného klíče ostatní členské země. České republiky se v tomto ohledu brexit nedotkne - i v příštích eurovolbách, které v ČR proběhnou 24. a 25. května, budou Češi volit 21 europoslanců.

Projde "rozvodová" dohoda?

Britská vláda soudí, že dvakrát odmítnutá "rozvodová" dohoda má příští týden dobrou šanci na schválení. V rozhovoru s televizí Sky News to dnes řekl náměstek ministra pro brexit Kwasi Kwarteng. V tuto chvíli přitom ale není jisté ani to, zda předseda Dolní sněmovny John Bercow toto hlasování umožní.

„Scénářů je víc. Britská vláda pořád může stáhnout své rozhodnutí a Britové mohou (v EU) zůstat. Mohou také proběhnout předčasné volby. To de facto nikdo neví,“ vysvětlil Andrej Babiš.

Český premiér připomněl dnešní vystoupení britské premiérky na summitu s tím, že Mayová nesdělila nic nového. „Od britské premiérky jsme se dnes nedozvěděli téměř nic. Debata i s ní byla dlouhá a více než hodinu jsme kladli dotazy,“ vysvětlil.

V dohodnutých závěrech dnešního summitu EU, které po jednání publikovala Evropská rada, lídři vyhověli další žádosti Mayové ze středečního dopisu. Oficiálně totiž potvrdili domluvu a upřesnění okolo takzvané irské pojistky, které s premiérkou 11. března ve Štrasburku domluvil předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker.