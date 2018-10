Mayová to na sjezdu rozbalila jako Dancing Queen, ale hrozbu pádu neodvrátila. Co ji čeká dál?

Sjezd konzervativců měl být pro pozici britské premiérky klíčový. Mayová se kvůli kritice jejího brexitového plánu z Chequers, který označují jako neprůchodný jak někteří členové její vlastní strany, tak lídři Evropské unie, dostává pod obrovský tlak. Právě nervozita z nejisté budoucnosti je možná důvodem, proč se Mayová rozhodla za doprovodu písničky Dancing Queen od švédské skupiny ABBA na podium doslova přitancovat.

Strojové taneční kreace vyvolaly v sále smích, na sociálních sítích posměch, podle analytika výzkumného centra Asociace pro mezinárodní otázky Ondřeje Mocka však možná chtěla svou osobu v očích veřejnosti víc polidštit. „Možná to je snaha ukázat, že má nějakou lidskou tvář – že není druhá ‚železná lady‘, ale je víc lidská,“ říká Mocek.

Ať už měl netradiční příchod k řečnickému pultíku znamenat cokoliv, během projevu se Británie nic nového nedozvěděla. Mayová stranu v první řadě důrazně vyzvala, aby byla jednotná, jinak podle ní hrozí, že „žádný brexit nebude“.

Strana je totiž kvůli protichůdným názorům na podobu odchodu z EU hluboce rozdělená a Mayová musí neustále lavírovat mezi zastánci tvrdého a měkkého brexitu. Svým stranickým kolegům i Bruselu však dala jasně najevo, že z takzvaného plánu z Chequers ustupovat nehodlá. Premiérka členy Konzervativní strany rovněž ujistila, že nikdo nechce dohodu s Bruselem víc, než ona, zároveň ale prohlásila, že nebude-li jiného zbytí, nebojí se z unie odejít bez dohody.

Brexit - firmy, infografikaautor: Info.cz

Mayová tak projevem zakončila třídenní sjezd, který rozdělenost strany jen potvrdil. Zatímco jedna část vyzývala k podpoře premiérky a jejího plánu pro odchod z EU, druhý tábor v čele s bývalým ministrem zahraničí a ostrým kritikem Mayové Borisem Johnsonem pilně pracovali na tom, aby premiérčinu vizi brexitu shodili ze stolu. „Nyní nastala ta chvíle, kdy je třeba zavrhnout Chequers,“ prohlásil včera Johnson, který za svůj projev sklidil ovace ve stoje.

„Nemyslím si, že sjezd mohl reálně něco změnit. Očekávalo se, že to bude kritika na konto Mayové, ale nebylo jasné, jak moc bude tvrdá. Kritické křídlo v Konzervativní straně bylo slyšet už před sjezdem – koneckonců odstoupení dvou ministrů Davise a Johnsona bylo signálem, že se ve straně respektive ve vládě něco děje,“ říká pro INFO.CZ Mocek s tím, že je nyní otázkou, jestli bude Mayová schopná výtky vyřčené během sjezdu zpracovat a zda bude schopná stranu výhledově stmelit. Jak ale ukázalo zjištění deníku The Telegraph, působení Mayové v čele Británie může skončit dřív, než si mnozí myslí a podle některých britských ministrů je sesazení premiérky jen otázkou času.

Zatímco někteří členové jejího kabinetu si údajně přejí, aby Mayová odstoupila ihned po brexitu, tedy v březnu příštího roku, jiní jsou „ochotní“ jí dát čas do roku 2020 – avšak za podmínky, že na příštím sjezdu Konzervativní strany oznámí datum svého odstoupení. „Shodují se v tom, že katastrofální výsledek Mayové v loňských volbách znamená, že nemůže dostat možnost vést stranu ve volbách v roce 2022,“ píše Telegraph.

Zda by Mayová mohla být po brexitu skutečně sesazena, je podle odborníka AMO těžké odhadovat. „Pozice Mayové do budoucna rozhodně silná není. Když se stala premiérkou, tak moc dobře věděla, že tento a příští rok pro ni budou krizové. Proto ostatně vyvolala předčasné volby, které měly být původně v roce 2019, bylo ale jasné, že by to konzervativci schytali. Nicméně je otázka, co s tím konzervativci udělají a co Mayová reálně vyjedná. Bude také záležet na tom, jak se jí to, co vyjedná, podaří prodat, a jak to obhájí před svými voliči,“ míní Mocek.

„Na jednu stranu si dokážu představit, že pokud to bude špatná dohoda, tak ji jednoduše pohřbí a obětují ve prospěch preferencí Konzervativní strany. Na druhou stranu nevím, jestli přeci jen nebude schopná oslovit širší skupinu konzervativních voličů s tím, že se snažila s Bruselem něco vyjednat a nenechala Británii jen tak,“ dodává analytik.

Brexit bez dohody: Tragédie, nebo scénář, který lze přežít? Klíčové otázky ohledně neřízeného odchodu Britů z EU

Je však otázka, kdo by měl Mayovou nahradit. Podle britských médií by to mohl být Boris Johnson, který z pozice ministra zahraničí v létě odešel právě kvůli brexitovému plánu Mayové. Jeho projev totiž média interpretují jako snahu získat podporu pro převzetí premiérské funkce. Podle Mocka však Johnson není ta správná osobnost, která by byla vhodným náhradníkem za Mayovou.

„Já ho beru spíš jako maskota, než někoho, kdo by byl schopný stranu sjednotit a konsolidovat. Úplně si to tedy představit nedokážu. Myslím si, že jsou v Konzervativní straně méně exponované figury, protože Johnson začal být poměrně kontroverzní tím, jaké měl výroky jako ministr zahraničí a jak moc namíchnul spojence v Evropě. Protože ty jeho výroky byly spíš jakási hra směrem dovnitř, ale jako ministr zahraničí nebyl žádná hvězda, která by byla schopná něco reálně dojednat,“ uzavírá odborník.