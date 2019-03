Mayové volání o pomoc zabralo jen zčásti. Dohoda s Junckerem hned dostala ránu

Těsně před klíčovým hlasováním britských poslanců Evropská unie vyslyšela volání o pomoc premiérky Theresy Mayové, která potřebovala z vyjednávání v Bruselu vykřesat alespoň nějaké ústupky, jež by zvýšily šance na podporu její dohody v parlamentu. Šéf Komise Jean-Claude Juncker během nočního jednání s Mayovou kývnul na nová ujednání týkající se sporné irské pojistky. Stávající brexitovou smlouvu to ale nijak nemění a je tedy otázka, zda kompromis dohodnutý za pět minut dvanáct bude britským poslancům stačit. Nadšení navíc ani samotné Mayové dlouho nevydrželo – britský generální prokurátor v analýze obratem konstatoval, že dojednané dodatky jádro problému neřeší.

Poté, co britští poslanci brexitovou dohodu během lednového hlasování doslova rozcupovali a rozdílem 230 hlasů text smlouvy vyjednaný mezi Londýnem Bruselem smetli ze stolu, dnes Dolní sněmovnu čeká druhý pokus – ve večerních hodinách poslanci rozhodnou, zda dohodu podpoří, nebo ji znovu pošlou k ledu. Ještě minulý týden vše nasvědčovalo tomu, že Mayová ze sálu opět odejde poražená, pondělní vývoj však může premiérce pomoct.

V době vrcholícího napětí se Mayová vydala do Štrasburku za Jeanem-Claudem Junckerem a využila svůj poslední pokus, jak evropskou stranu přesvědčit, aby jí s protlačením dohody přes hluboce rozdělený britský parlament pomohla. Na poslední chvíli se tak Mayové podařilo vyjednat doplňky ohledně kontroverzní pojistky, která má zabránit vzniku pevné hranice mezi Irskem a Severním Irskem.

„Poslanci dali jasně najevo, že právně závazné změny pojistky jsou nezbytné. Dnes jsme právně závazné změny zajistili,“ prohlásila po setkání s Junckerem šéfka britské vlády. Zároveň ale dodala, že téměř šestisetstránková „rozvodová“ smlouva zůstává beze změny – právě její úpravu ale požadovala část Konzervativců, kteří varují, že pojistka uzamkne Británii v celní unii natrvalo. Co přesně tedy kompromis, který premiérka vyjednala ve Štrasburku a večer ho společně s brexitovou dohodou předloží poslancům k hlasování, vlastně obsahuje?

Prvním ze tří textů je „právně závazný nástroj“, na základě kterého bude Británie moct napadnout pojistku u arbitrážního řízení a případně tak i její platnost zastavit – tím se má Evropské unii znemožnit, aby vázala Spojené království k unijním pravidlům po neomezenou dobu.

Druhým je společné prohlášení doplňující stávající politickou deklaraci, která zavazuje obě strany k tomu, aby se usilovně snažily do prosince 2020 najít „alternativní ujednání“, díky kterým by irská pojistka nemusela po skončení přechodného období vůbec vstoupit v platnost.

Třetím textem je jednostranné prohlášení Británie, že pokud rozhovory o budoucích vztazích mezi Londýnem a EU selžou, Británie přijme opatření, díky kterým bude platnost pojistky pouze dočasná.

Velká část těchto ujištění však obsahuje už stávající brexitová smlouva, kterou kabinet Mayové vyjednal s evropskou sedmadvacítkou loni na podzim. Nová ujednání tak připomínají spíš kompromis pohádkové princezny Koloběžky – učesaná neučesaná, oblečená neoblečená. Chaos kolem výkladů podtrhuje i aktuální stanovisko britského generálního prokurátora, který v čerstvé analýze konstatuje, že riziko, že Británie při uplatnění pojistky uvázne v unijních strukturách na neomezenou dobu, trvá nehledě na dojednané dodatky. Toto tvrzení může být pro mnoho poslanců zásadní.

Na druhou stranu, pondělní kompromis je maximum, jakého měla Mayová šanci dosáhnout a zvýšit tak své šance před klíčovým hlasováním. Evropská sedmadvacítka totiž v brexitové otázce vystupuje nezvykle jednotně a od počátku trvá na tom, že se text smlouvy měnit nebude. Jakékoliv snahy o přepsání textu samotné brexitové dohody tak byly pro Mayovou předem ztracené. „Neumím si představit, jak by změny smlouvy Evropská unie komunikovala, když tři měsíce tvrdí, že se nehne z místa. Byl by to navíc signál, že klidně obětujeme Irsko v zájmu 'vyššího dobra', tohle ale Evropská unie nedělá,“ řekl pro INFO.CZ minulý týden odborník na EU z Asociace pro mezinárodní otázky Ondřej Mocek.

Britští poslanci tak dnes dostanou k hlasování kromě brexitové dohody také doplňky severoirské pojistky, které možná přimějí některé z desítek poslanců, kteří jsou stále na vážkách, k podpoře dohody – už včera večer se mezi nimi začaly ozývat hlasy, které chtějí Mayovou po dojednání čerstvých změn podržet. Stejně tak se však objevují i opačné názory, podle kterých jsou úpravy pouze kosmetické. Stále proto není jisté, zda dohoda večer projde. Jako pravděpodobnější se však jeví její zamítnutí.

„Zdá se nepravděpodobné, že by ovoce vzešlé z vyjednávání britské premiérky bylo dostatečné k tomu, aby se podařilo přesvědčit skeptickou Dolní sněmovnu. Mnoho brexiteerů požadovalo, aby byla pojistka celkově nahrazena alternativními ujednáními – to je něco, co se premiérce vyjednat nepodařilo,“ píše server Politico.

Jak ale včera Juncker zdůraznil, víc už Británie od Evropy nezíská. „V politice někdy dostanete druhou šanci – to je to co dnes děláme – a žádná další šance už nebude,“ prohlásil šéf Evropské komise s tím, že doufá v to, že nové záruky budou pro poslance dostatečnou motivací k podpoře dohody. Juncker zároveň vyslal zastáncům tvrdého brexitu jasný vzkaz – volba, která je dnes na stole, je buď brexit s dohodou, nebo se odchod Británie z EU vůbec uskutečnit nemusí.

Tlak vytvářený na poslance společně s novými zárukami ohledně severoirské pojistky tak může část dolní komory britského parlamentu skutečně přesvědčit k tomu, aby se vyslovila ve prospěch dohody, zřejmě to ale k úspěchu Mayové stačit nebude. Konečný verdikt se Britové a celá Evropa dozví dnes večer.