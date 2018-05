Merkelová na rozcestí mezi USA a Ruskem? Problém má na obou stranách, říká expert

Oba dva mohou rok 2018 považovat za úspěšný – zatímco Merkelová počtvrté usedla do křesla německé kancléřky, Putin se stal počtvrté ruským prezidentem. Dnes se tak dva významní světoví politici sešli poprvé po obhájení svých státnických funkcí a témat k řešení bylo dost. Jedním z těch nejožehavějších byla záchrana dohody o íránském jaderném programu z roku 2015, od které se rozhodl prezident Donlad Trump odstoupit.

O íránské dohodě jednala Merkelová a Putin po telefonu už minulý pátek. Německo a Rusko jsou totiž jedni ze signatářských zemí dohody, kterou kromě nich a Spojených států podepsaly také Francie a Británie. Hlavy států Německa a Ruska tak už minulý týden potvrdily, že se budou snažit jadernou dohodu, která je podle nich důležitá z hlediska mezinárodní i regionální bezpečnosti, zachovat.

„Myslím, že se kancléřka bude snažit motivovat Putina k tomu, aby zapůsobil na íránskou stranu. Rusko s Íránem jsou totiž významní partneři,“ řekl pro INFO.CZ ještě před schůzkou odborník na německou politiku z Ústavu mezinárodních vztahů Vladimír Handl. „Nevím, co bude Putin ochoten v Íránu dělat, ale bezesporu půjde o to, aby zde uplatňoval svůj vliv a aby íránská strana zároveň neměla přílišné očekávání,“ dodává.

Záměr zachovat funkčnost jaderné dohody dnes Merkelová s Putinem znovu potvrdili. „Není to perfektní dohoda, ale je lepší než žádná,“ uvedla německá kancléřka během tiskové konference po jednání s ruským prezidentem.

Řeč však samozřejmě došla také na plánovanou výstavbu plynovodu Nord Stream 2, která budí především v zemích východní Evropy velké vášně. Ty mají obavy, že rozšíření stávajícího plynovodu vedoucího po dně Baltského moře z Ruska do Německa zvýší závislost na ruském plynu a může podkopat úlohu Ukrajiny jako tranzitní trasy pro plyn, který zemi poskytuje významné příjmy. Zastánci Nord Streamu 2 však argumentují tím, že projekt zdvojnásobí přívod plynu do Evropy a vykryje tak problémy s dodávkami plynu přes Ukrajinu.

K realizaci už chybí jen poslední krůčky, které byl tento týden v Moskvě a Kyjevě ladit i německý ministr hospodářství Peter Altmaier. Německo, které je zároveň největším zákazníkem ruských dodávek plynu, se totiž snaží zajistit, aby si Ukrajina udržela roli tranzitní země i po dobudovávání Nord Streamu 2.

Nord Stream 2autor: Info.cz

„Altmaier zřejmě přijel s nějakou ruskou pozicí z Moskvy, a proto pak byl také ještě v Kyjevě, ale jak pozice konkrétně vypadá, to neví nikdo. Může jít o nějakou garanci Ruska, že i když se postaví Nord Stream 2, bude na území Ukrajiny nadále proudit ‚podstatná část‘ současného objemu tranzitu plynu, a pro Ukrajinu tak bude zachována část příjmů za tranzit – dnes to jsou asi dvě miliardy dolarů ročně. My samozřejmě nevíme, co je podstatná část, ale to je to, o čem se nyní hodně jedná,“ říká Handl.

Právě o případných zárukách toho, že bude Rusko posílat část plynu přes Ukrajinu i po vybudování Nord Streamu 2, dnes podle slov Merkelové oba státníci také hovořili. Jak budou záruky vypadat, se má prý Putin ještě zamyslet.

Podle některých států v čele se Spojenými státy však hrozí, že Rusko nebude závazky zachování role Ukrajiny jako tranzitní země dlouhodobě dodržovat. Tento problém také byla v Berlíně včera řešit expertka na energetickou politiku na americkém ministerstvu zahraničí Sandra Oudkirková. „Garance a důvěryhodnost ruské strany při dodržování takové dohody je největší problém, na který tlačí i americká administrativa,“ říká Handl s tím, že kromě toho považují Spojené státy Nord Stream 2 za velkou geopolitickou chybu.

Rozpočet EU 2021-2027autor: Info.cz

Odpor vůči projektu včera neskrývala ani Oudkirková. „Měli bychom velkou radost, kdyby se projekt neuskutečnil,“ řekla včera novinářům a upozornila, že by Rusové mohli plynovod využít k instalaci sledovacích zařízení v Baltském moři, které je zároveň citlivou vojenskou oblastí.

Kromě íránské jaderné dohody a Nord Streamu Merkelová s Putinem jednali také o dalších klíčových tématech, jako je konflikt v Sýrii nebo na východní Ukrajině. Především přitom hovořili o otázce využití modrých přileb při kontrole demarkační linie. Ruský prezident připustil, že by byl ochotný na vyslání mírové mise přistoupit, diplomati obou zemí se však na tuto otázku prý „znovu podívají“.

Chladný vztah dvou praktiků

Dnešní schůzku Merkelové s Putinem bedlivě sledují zahraniční média i komentátoři. Někteří z nich ještě před schůzkou poukazovali na to, že po zkomplikování vztahů se Spojenými státy kvůli odstoupení od íránské dohody a zavedení cel na dovoz oceli a hliníku se nyní německá politika obrací směrem k Rusku. Například německý server Deutsche Welle píše, že „unilaterální politika Donalda Trumpa několikrát otestovala přátelství jeho země s Německem“, a „proto není překvapením, že politické hlasy v Německu vyžadují sbližování s Ruskem“.

Podobně o dnešní schůzce v Soči píše i americký Bloomberg. „S tím, jak Donald Trump otřásá globálním řádem, je německá kancléřka Angela Merkelová tlačena k více předvídatelného partnerovi v Moskvě,“ píše americký server s tím, že německé sbližování s Ruskem je kvůli Trumpově nepředvídatelné politice novou kancléřčinou strategií. Že by Německo měnilo kurz směrem k Moskvě, ale Handl odmítá.

„Absolutně ne. To, co vidíme, je, že se německá politika vzhledem k nové kvalitě ve vztazích se Spojenými státy cítí být víc tlačená do aktivní role – to znamená řešit problémy a nečekat, že je budou řešit Spojené státy. Z německé strany zároveň probíhá velká snaha udržet funkčnost transatlantických vztahů, protože Německo nemá za strategické a bezpečnostní garance ze strany Spojených států alternativu a nebude ji mít ještě minimálně střednědobě,“ říká odborník ÚMV redakci s tím, že vztahy vážně narušila ruská anexe Krymu.

„Německo-ruský vztah je a bude intenzivní, ale není to vztah důvěry a partnerství. Rusko ztratilo Německo jako partnera během ukrajinské války a kvůli Krymu, od kdy spolupráce probíhá spíš v pragmatické rovině. Kvalita toho vztahu se opravdu zásadně změnila a to, jak se chová americký prezident, neznamená, že by se kvůli tomu změnila základní premisa ve vztahu k Rusku. Spíš je to tak, že nyní má Německo problém na obou stranách, ale ne že na jedné straně je problém, tak se to bude na druhé kompenzovat. To si vůbec nemyslím,“ dodává.

Že se o vřelosti ve vztazích mezi Německem a Ruskem hovořit příliš nedá, dokazují i dnešní slova obou státníků. „Velké problémy lze řešit pouze tehdy, když o tématech, na které máte různé názory, intenzivně mluvíte,“ řekla Merkelová během tiskové konference, zatímco Putin schůzku označil za „velmi užitečnou“.

Stejně pragmatický a „funkční“ je přitom i osobní vztah mezi Merkelovou a Putinem. Dobří přátelé rozhodně nejsou, na pracovní úrovni ale podle Handla fungují dobře. „Putin si Merkelové váží jako silného aktéra, kdy díky 12 letům ve funkci prokázala, že je schopná. Německo je úspěšné a prosperující, a to je něco, co Putin umí vyhodnotit. Na druhou stranu Putin vnímá, že to je poslední funkční období Merkelové – je tedy oslabenější a vrchol jejího vlivu je za zenitem,“ říká odborník s tím, že podobně to má i Merkelové směrem k ruskému prezidentovi. Ruské působení v ukrajinské válce a anexe Krymu ale pro Merkelovou znamenaly zlom.

„Merkelová nikdy neměla k Putinovi nějaký důvěrný vztah – to spíš měla k bývalému prezidentovi a nynějšímu ruskému premiérovi Medveděvodi. Ale Krym jejich vztahy podstatně zhoršil, protože se Merkelová cítila být Putinem obelhávaná,“ vysvětluje Handl s tím, že vzájemné sympatie nefungují ani z jedné strany. „Takže je to takový chladný pragmatický vztah dvou praktiků, kteří vědí, že existuje agenda, na které musí spolupracovat, ale žádné iluze o větší blízkosti, porozumění a důvěře mezi nimi nejsou.“