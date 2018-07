Migranti berou Španělsko útokem. Záchranné lodě za dva dny vytáhly z moře skoro tisíc migrantů

V poslední době se kvůli přísnějšímu postupu libyjských úřadů vydává méně migrantů na dosud nejvíce frekventovanou trasu z Libye do Itálie a více lidí se pokouší dostat z Alžírska či Maroka do Španělska. V Itálii se počet připlouvajících migrantů snaží výrazně omezit i tamní nová vláda. Ta uzavřela italské přístavy pro lodě nevládních organizací, které na moři migrantům pomáhají.

Podle nejnovějších údajů Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) letos už připlulo do Španělska téměř 21.000 migrantů, do Itálie o 3000 méně. Loni byl přitom poměr přesně opačný – od ledna do července 2017 se do Itálie dostalo přes 94.000 migrantů, do Španělska za stejnou dobu pak na 6500. Dalších 15.528 lidí letos zamířilo po moři do Řecka. Při pokusu přeplout Středozemní moře od ledna zahynulo více než 1500 lidí.