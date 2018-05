Naději na členství v EU má Albánie, Bosna i Kosovo. V Sofii začal summit o vztahu unie a Balkánu

Na dotaz novinářů, zda bude moci Srbsko s Černou Horou, které v přibližování k EU nejvíce pokročily, dosáhnout členství již v roce 2025, Hahn řekl, že tento termín je ambiciózní, ale možný. Litevská prezidentka Dalia Grybauskaitéová při příjezdu do sofijského Národního paláce kultury, kde se vrcholná schůzka koná, prohlásila, že unie je otevřená všem, kdo sdílí její hodnoty.

Summit, který je od setkání v Soluni v červnu 2003 první podobnou schůzkou, se bude zabývat nejen hospodářským a politickým propojováním balkánského regionu s evropským blokem, ale i společným bojem proti terorismu, nelegální migraci a bezpečnostní spolupráci včetně té kybernetické.

Žádný zásadní zlom v přiblížení zájemců o integraci do EU se ale od dnešního zasedání nečeká. Závěrečný dokument se tak spíše zaměří na to, co ještě balkánským státům zbývá udělat. Další schůzka v podobném formátu by měla být za chorvatského předsednictví EU v roce 2020.

Kandidátský status mají vedle Srbska a Černé Hory také Albánie a Makedonie, přístupové rozhovory s Bruselem ale ještě nezahájily. Přihlášku do EU si podala i Bosna, která se ale zatím oficiálním kandidátem nestala. O Kosovu se hovoří jako o možném kandidátovi, neboť země ještě o přijetí oficiálně nepožádala.