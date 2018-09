Nechci rozpad EU, ale suverénní národní státy, říká Trumpův poradce Bannon

Pokud by šlo vše podle vašich představ, jak by vypadala Evropa v roce 2030?

SB: Jako společenství nezávislých a suverénních států, které spolupracují. Jde o protipól představy globalistů, kteří prosazují co nejvíc politické a obchodní integrace, případně někdy chtějí dokonce vytvořit Spojené státy evropské. V jejich světě by pak Česko bylo něco jako Severní Karolína, Maďarsko třeba Jižní Karolína a tak dále. My chceme Evropanům nabídnout nezávislé národní státy řízené svými občany, jež se spojují dohromady tam, kde je to pro ně výhodné. Jak jsem říkal, nemluvili jsme s nikým o tom, že by se EU měla rozpadnout, ale o tom, že by měla začít dobře fungovat pro své občany.

MM: Hlubší integrace je zkrátka špatný směr, musíme se vrátit o pár kroků zpátky. Zbavit se toho demokratického deficitu, který je dnes podle mě velký.

Když mluvíte se státníky zemí Visegrádu, jak vidíte jejich budoucnost?

SB: Já si myslím, že V4 je jedna z nejdůležitějších geopolitických skupin dnešního světa. To byl třeba důvod, proč prezident Trump přijel do Polska a pronesl projev o obraně západní civilizace. Já jsem byl před několika měsíci nadšený, že jsem mohl přijet do Česka a do Maďarska. Byl jsem na několika konferencích a přesvědčil jsem se o tom, že Visegrád je zásadní geopolitický celek.

MM: Já bych to doplnil tím, že jde o státy, jež v rámci Evropy zachovávají základní hodnoty.

