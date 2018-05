„Nesnáším Merkelovou, dostala zlo k moci,“ říká vlivný návrhář Lagerfeld. Chce se vzdát i občanství

"Měla zapotřebí říct, že je potřeba přijmout milion migrantů? Není možné opomíjet minulost Německa. Nesnáším Merkelovou za to, že na to zapomněla," řekl návrhář, jenž žije a pracuje v Paříži. Kancléřka podle něj "jako dcera pastora" chtěla napravit zlo, které Německo páchalo po roce 1933, a paradoxně dostala zlo k moci.

Hlavní návrhář Chanelu dodal, že tím myslí AfD. "Ta nebyla, a ona jednou jedinou větou zařídila její existenci," uvedl Lagerfeld s tím, že teď je "sto těchto neonacistů v parlamentu". "Jestli to tak bude pokračovat, vzdám se německého občanství. Nechci už být součástí toho klubu neonacistů." Rodák z Hamburku ale zdůraznil, že se nechce stát ani Francouzem, jelikož se cítí být kosmopolitou.

Lagerfeld naposledy vzbudil polemiku svými výroky loni v listopadu, když migranty označil za "nepřátele Židů".

Rozhodnutí přijmout do Německa více než milion uprchlíků učinila Merkelová v roce 2015. Stala se kvůli tomu terčem ostré kritiky ve své vlasti i jinde. Loni kancléřka prohlásila, že svého postupu nelituje a že by všechna důležitá rozhodnutí z roku 2015 učinila znovu. Byla to podle ní mimořádná situace. Připustila nicméně, že Německo po určitou dobu nemělo dostatečnou kontrolu nad svými hranicemi.