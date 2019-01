Obavy z divokého brexitu v Irsku sílí. Dublin dal najevo, že bude chtít od Bruselu peníze

Odchod Velké Británie bez dohody byl ještě v létě považován za nejčernější scénář, kterému se obě strany budou snažit vyhnout, dnes je však mnohými považován za nejpravděpodobnější variantu. Na brexit bez dohody se tak připravuje jak Spojené království, tak Brusel i zbytek Evropské unie.

V Irsku, které je na Velkou Británii obchodně silně navázané, však strach z neřízeného brexitu každým dnem roste. Podle vládních dat z roku 2016 míří 80 procent irského exportu právě do Británie, v Dublinu proto sílí obavy, co by odchod bez dohody udělal s irskou ekonomikou – především pak s tamními farmáři, kteří by na tvrdý brexit doplatili nejvíc.

Vláda v Dublinu už proto Evropské komisi údajně sdělila, že pokud dojde na odchod Británie bez dohody, bude po ní žádat nouzovou finanční pomoc, která by pokryla dopady neřízeného brexitu na irský obchod – zejména na vývoz hovězího i rybího masa a mléčných produktů.

Pro irský server Independent to sdělil ministr zemědělství Michael Creed. „Jde o stovky milionů. V případě hovězího a rybářského průmyslu hovoříme o obrovských sumách peněz,“ tvrdí Creed a dodává, že pokud se neřízený brexit stane realitou, postará se o to, aby se žádost o nouzovou pomoc pro Irsko stala hlavním bodem jarního zasedání ministrů zemědělství. Ti se mají sejít v Lucemburku začátkem dubna, tedy krátce po oficiálním termínu brexitu stanoveném na 29. března.

Podle Creeda však evropská sedmadvacítka stále věří, že na odchod bez dohody nedojde, proto zatím není na otevírání diskuse o možné finanční pomoci pro Irsko vhodná doba. „Všichni si jsou nanejvýš vědomi jedinečného postavení Irska a jeho provázanosti s britským potravinářským trhem. Ale myslím, že o tom nikdo v tuto chvíli nechce hovořit, protože tu je stále víra a očekávání, že převládne zdravý rozum,“ míní irský ministr zemědělství.

Jak podotýká sever Independent, Irsko přichází s plánovaným požadavkem v době, kdy se dostává pod stále větší tlak některých zemí – především Francie a Německa – kvůli nízkému zdanění technologických gigantů, jako je Google a Facebook, které v Irsku sídlí. Creed však věří, že má šanci s žádostí o nouzovou pomoc uspět. Je si ale prý vědom toho, že to vzhledem k velkému objemu peněz nebude snadné. „Myslím, že bychom mohli pomoc dostat. Je to ale o hlavně o výši této pomoci,“ míní šéf rezortu.

Irský ministr zemědělství v rozhovoru rovněž připomněl, že britský trh dnes spolyká asi 280 tisíc tun hovězího a 80 tisíc tun čedaru z Irska. Třetina ryb, které dnes vyloví irské rybářské lodě, navíc pochází z britských vod. Dopady na irskou ekonomiku by tedy v případě neřízeného brexitu byly značné, podotýká Creed.

Právě otázka budoucího nastavení režimu na hranici mezi britským Severním Irskem a Irskem je hlavním kamenem úrazu dohody, kterou s Evropskou unií dojednala britská premiérka Theresa Mayová. Obsahuje totiž takzvanou irskou pojistku, která má zabránit vzniku standardní vnější hranice – ta by vzájemně provázané regiony natvrdo oddělila a znamenala by zavedení přísných hraničních kontrol, což Irsko odmítá.

Pojistka, jejímž smyslem je zachování hladkého celního režimu na hranici mezi Irskem a britským Severním Irskem, je však terčem kritiky většiny poslanců britského parlamentu, kteří musí dohodu schválit. Varují totiž, že by takovéto záložní řešení připoutalo Británii k EU na neomezeně dlouhou dobu.

Mayová proto slíbila, že se bude snažit unijní představitele přesvědčit, aby dal Brusel Londýnu další „politická a právní“ ujištění, že irská pojistka bude jen dočasná. S přesvědčováním unijních lídrů chce začít tento týden. Evropská unie však stále dává najevo, že rozhovory o dojednaných věcech už znovu otevírat nechce. Osud brexitu je tak nadále nejistý.