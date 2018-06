Občané čekají, že EU dokáže zajistit stabilitu a pořádek i během migrační krize, řekl v Bruselu Kurz

Občané evropských zemí očekávají od Evropské unie, že dokáže zajistit stabilitu a pořádek a to také v souvislosti s migrační krizí. Po jednání své vlády s Evropskou komisí (EK) to na společné tiskové konferenci s předsedou EK Jeanem-Claudem Junckerem prohlásil rakouský kancléř Sebastian Kurz.

Rakousko, které se od počátku července stane předsednickou zemí unie, pokládá bezpečnost a migrační problematiku za jednu z priorit svého půlročního působení v čele EU.

Země Evropské unie se už dva roky nedokážou shodnout na reformě azylového řízení v EU. Naposledy pondělní jednání ministrů vnitra osmadvacítky ukázalo trvající hluboké rozpory mezi státy především kvůli možnému mechanismu přerozdělování žadatelů o azyl v případě krize, který odmítají například Maďarsko, ČR či další země ze středu a východu EU. Také Rakousko má ke kvótám rezervovaný postoj. Nynější podoba kompromisu se ale nelíbila ani Itálii, která naopak na přerozdělování trvá.

Věc tak dostanou na stůl šéfové států a vlád EU na summitu koncem měsíce. Jak dnes na tiskové konferenci s Kurzem poznamenal šéf komise Juncker, je potřeba s věcí konečně pohnout. Klíčová je přitom podle něj otázka ochrany vnější hranice Evropské unie.

„Pokud summit nenajde řešení, budeme věc probírat dál. A svoláváme na 20. září setkání šéfů států a vlád do Salcburku, kde o tom budeme také mluvit,“ prohlásil Kurz. Také podle něj je nutné především domluvit zlepšení ochrany vnější hranice. „O kvótách budou složitá jednání, to je mi jasné. Ale u jiných věcí panuje shoda, což je příležitost, které bychom se měli chopit,“ řekl rakouský kancléř. Připomněl například posílení financí i mandátu evropské pobřežní a pohraniční stráže či snahy o co největší omezení migračních proudů ještě před tím, než se přiblíží k Evropě. „Nejsou jen vnitřní hranice, ale je také vnější hranice, která musí být správným způsobem chráněna,“ dodal Kurz.

Juncker jej doplnil, že cílem komise je opětovné odstranění nyní existujících kontrol na vnitřních hranicích unie při posílení ochrany hranice vnější. „To samozřejmě stojí peníze, ale mysleli jsme na to v příštím návrhu rozpočtu,“ podotkl Juncker. Je přesvědčen, že posun v této věci umožní také řešení dalších otázek.

Kurz dnes před novináři zmínil i ostatní priority předsednictví. Jsou jimi příprava víceletého unijního rozpočtu po roce 2020, podpora evropského hospodářství a jeho digitalizace či spolupráce s partnery na Balkáně.