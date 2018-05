Od sběračů jahod po učitele Oxfordu. Na brexit doplatí ekonomika i školství, lidé odchází už dnes

Poprvé za osm let v Británii klesl počet pracovníků pocházejících z ostatních zemí Evropské unie. Vyplývá to z údajů britského statistického úřadu z prvního čtvrtletí letošního roku. To je ale teprve začátek. Velká Británie se kvůli brexitu musí připravit na postupný odchod statisíců pracovníků, kteří do ostrovního království přišli z ostatních států unie. Takzvaný brexodus však bude mít vážné dopady na britskou ekonomiku i školství.