Osudný den Mayové: Premiérka hraje vabank, krach může omylem skončit tvrdým brexitem, říká expert

Dnešní den bude jedním z nejklíčovějších dnů pro brexit. O předběžné dohodě vyjednané mezi britskými a unijními vyjednavači budou dnes rozhodovat ministři kabinetu Theresy Mayové, která se bude snažit ostatní členy vlády přesvědčit, aby se za ni a její dohodu postavili. Britská média tak dnešek označují za „soudný den“ či „moment pravdy“.

Podrobnosti dohody zatím nejsou známé, kritici Mayové v čele s bývalým šéfem euroskeptické strany UKIP Nigelem Faragem však výsledek vyjednávání označují za „nejhorší dohodu v historii“. Zastánci takzvaného tvrdého brexitu, jako je exministr zahraničí Boris Johnson, tak vyzývají ministry, aby návrh odmítli. Mayová si však členy kabinetu snaží ze všech sil naklonit na svou stranu, včerejšek proto strávila jednáním s jednotlivými ministry, aby je k podpoře dohody přesvědčila.

Kabinet, který je v pohledu na brexit hluboce rozdělený, má o dokumentu a dalších krocích rozhodovat dnes v 15 hodin středoevropského času. Pokud se Mayové podaří zvítězit a vláda v Londýně bude s textem souhlasit, dokument rychle dostanou do rukou zástupci 27 zemím EU, kteří dohodu také posoudí. Pak může být svolán mimořádný summit unijních lídrů, který by mohl proběhnout 25. listopadu.

To je však ideální scénář, který se vůbec naplnit nemusí. Pokud dnes ministři text dohody sejmou, bude v ohrožení i samotná Theresa Mayová. Jak píše například deník Financial Times, britská premiérka dnes čelí „nejnebezpečnějšímu dni svého premiérství“ a o možném pádu jejího kabinetu spekulují i další média.

Podle analytika z Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM Víta Havelky je však dnešní zasedání kabinetu teprve prvním zátěžovým testem jejího kompromisního řešení. Dohoda se totiž dostane pod větší tlak během hlasování v britském parlamentu, který musí závěry vyjednávání také odsouhlasit.

„Dnes se má sejít britský kabinet a Theresa Mayová by v podstatě měla dát svým ministrům na výběr – buď plán podpořit, nebo vládu opustit. To ale bude teprve první zkouška toho, zda vůbec ta dohoda bude mít šanci projít v parlamentu, což bude ještě složitější, než získat podporu pro dohodu v rámci vlády,“ říká pro INFO.CZ Havelka.

Dohoda však musí projít také přes členské státy unie a Evropským parlamentem. Aby se tedy ratifikační proces stihnul do 29. března, kdy má Spojené království oficiálně vystoupit z evropského bloku, měl by britský parlament dohodu odhlasovat už během prosince, tvrdí odborník think-tanku EUROPEUM. Zatím je ale těžké předpovídat, jak dnešní jednání vlády dopadne.

„Theresa Mayová podle mě v současné době hraje vabank. Buďto se jí podaří za sebou sjednotit vládu, aby podpořila dohodu, kterou s EU uzavřela, nebo se jí to nepovede a v tom případě se může stát téměř cokoliv,“ říká s tím, že by to zamítnutí textu vedlo ke krizi na britské politické scéně.

„Pokud by dnes kabinet řekl ne, přeneseně by to znamenalo, že Theresa Mayová nemá podporu vlastního kabinetu. To ve mně evokuje to, že by bylo potřeba vytvořit vládu novou. Problém ale je, že času na vyjednání nové dohody je velice málo a dát dohromady nový kabinet by nějakou dobu trvalo. Pokud by tedy něco takového nastalo, pak je podle mě velmi pravděpodobné, že by Velká Británie vystoupila z EU bez dohody, protože by nešlo dostat politické procesy v zemi pod kontrolu tak, aby bylo možné se takovému scénáři vyhnout,“ vysvětluje s tím, že by tak na tvrdý brexit došlo omylem.

Před takovým scénářem varuje také odborník na Velkou Británii z Asociace pro mezinárodní otázky Kryštof Kruliš. Pokud by totiž Spojené království odešlo bez dohody, mělo by to vážné politické důsledky jak v Británii, tak v Evropě. „Politici si musí spočítat, jestli se jim taková eskalace vyplatí,“ říká Kruliš pro INFO.CZ.

Británie chce flexibilitu, EU jistotu

Mayové se předběžnou dohodu podařilo uzavřít po skoro rok a půl dlouhém vyjednávání, už 22. října však britská premiérka tvrdila, že je text z 95 procent hotový. Hlavním kamenem úrazu poté zůstala otázka, jak nastavit režim na hranici mezi Irskem a Severním Irskem. Posledním překážkou britsko-unijních rozhovorů se tak stal takzvaný záložní plán, který Británii navrhla evropská strana a má řešit spor o režim na severoirské hranici.

Evropská unie totiž spolu s Irskem tvrdě stojí za tím, že zde nesmí vzniknout pevná hranice s klasickými hraničními kontrolami ani dalšími celními či regulatorními překážkami. Na spuštění záložního plánu Británie kývla, jednání se však zadrhla na tom, jak má takový režim vypadat a za jakých podmínek by měl skončit.

„Podle pozice britských vyjednavačů má záložní plán znamenat, že celé Spojené království bude ve speciálním celním aranžmá nebo celní unii se specifickými parametry. Tím pádem by odpadly bariéry celního charakteru a ty regulatorního charakteru by se pak řešily na hranici mezi Severním Irskem a Spojeným královstvím v irském moři,“ popisuje pro INFO.CZ Kruliš.

„S tím Británie souhlasí, ale hlavním úskalím posledních týdnů se stalo to, jakým způsobem formulovat záložní plán, aby byl dočasný a Británie v něm nebyla uvězněna napořád. EU chce, aby od něj Británie mohla upustit, až se najde jiné technologické řešení, které nebude znamenat zavedení kontrol. Londýn v tom ale vidí způsob, jak Británii do budoucna svázat s EU a značně jí omezit možnosti, jak navazovat obchodní dohody se třetími zeměmi,“ říká odborník.

Británie tak před dvěma týdny přišla s tím, že by Londýn měl mít možnost aranžmá záložního plánu opustit do tří měsíců od okamžiku, kdy o to požádá. Tato nabídka ale byla evropskou stranou zamítnuta. „Proti se postavil irský premiér Leo Varadkar, podle kterého nemá takový návrh ani cenu papíru, na kterém je napsaný,“ popisuje Kruliš.

V posledních dnech se proto hovořilo o tom, jak by měly vypadat podmínky, za kterých by Británie mohla záložní plán opustit a zatímco Britové chtěli větší flexibilitu, EU požadovala, aby záložní plán fungoval, dokud se nenalezne jiná alternativa. I tento spor se zřejmě nakonec podařilo vyřešit, detaily však zatím známé nejsou.