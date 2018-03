Otrava Skripala: Unijní summit ukázal na Rusko. Jiné věrohodné vysvětlení není, píše Tusk

Britská premiérka o okolnostech útoku a zjištěních Britů informovala lídry osmadvacítky na společné večeři. Kauza, která nanovo vyhrotila vztahy západu s Moskvou byla nejsledovanějším bodem dnešního programu summitu.

Tusk na twitteru uvedl, že unijní summit souhlasí se závěry britské vlády, že je „velmi pravděpodobné, že za útokem stojí Rusko.“ Jiné věrohodné vysvětlení se podle něj nenabízí. Zásadnější kroky, než prohlášení solidarity s Londýnem, se od vrcholové unijní schůzky nečekaly.

Není ovšem vyloučené, že EU v budoucnu sáhne k ostřejším krokům a začne ve větším počtu vypovídat ruské diplomaty, jako to v reakci na kauzu udělala Británie. Údajně to zvažují pobaltské státy, několik dalších včetně Česka o to Britové žádají.

Podle dřívějšího vyjádření Mayové Skripala a jeho dceru otrávila nervově paralytická látka novičok, která podle premiérky může pocházet jen z Ruska. Moskva o víkendu uvedla, že látka mohla být vyrobena například i v Česku, na Slovensku, ve Švédsku, v USA či dokonce v Británii, proti čemuž se diplomacie dotčených států většinou ostře ohradily.

#EUCO agrees with UK government that highly likely Russia is responsible for #SalisburyAttack and that there is no other plausible explanation.