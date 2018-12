Počet migrantů, kteří připluli do Itálie, letos strmě klesnul. Vláda se chválí za nekompromisní politiku

Do Itálie letos připlulo o 80 procent migrantů méně než v roce 2017. Zatímco loni italské úřady napočítaly 119.369 nových migrantů, letos jich bylo 23.370. Informovalo o tom italské ministerstvo vnitra. Celkově se letos podle údajů Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) do Evropy přes Středozemní moře dostalo přes 113.000 migrantů, loni to bylo o 55.000 migrantů více.

V Itálii je pokles počtu migrantů obzvláště strmý i kvůli protiimigrační politice nové vlády. Ta uzavřela lodím nevládních organizací s běženci na palubě své přístavy a hlavní migrační trasa se pak postupně přesunula z centrálního do západního Středomoří.

Nejvíce běženců tak nyní připlouvá do Španělska, kam letos podle IOM dorazilo přes 56.000 lidí, loni to bylo zhruba 21.000. Více migrantů než do Itálie letos dorazilo i do Řecka - přes 31.000.

Italská vláda pokles počtu migrantů považuje za úspěch, který je založen na jejím tvrdém postoji vůči přistěhovalectví. "Před rokem byl premiérem Paolo Gentiloni a přijelo skoro 120.000 migrantů. V roce 2018 se jich vylodilo o 100.000 méně. To je obrat," citovala dnes italská média ministra vnitra a vicepremiéra Mattea Salviniho, šéfa protiimigrační vládní strany Liga.