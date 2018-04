Počítání hlasů začalo: Zájem Maďarů o volby byl obrovský, podle analytiků to uškodí Orbánovi

Volební místnosti byly dnes otevřené od 06:00 SELČ a uzavřely se v 19:00 SELČ. Lidé, kteří ale v době uzavření místností ještě stáli ve frontě, mohou svůj hlas odevzdat.

Dvě hodiny před uzavřením volebních místností činila účast přes 63 procent, což bylo o více než šest procentních bodů více než ve stejnou dobu při parlamentních volbách v roce 2014. Zájem o hlasování ukazuje, že opozici se podařilo zmobilizovat Maďary nespokojené s nynější vládou.

Komentátoři volební účast považují za důležitý ukazatel před zveřejněním výsledků. Pokud by totiž k urnám přišlo přes 70 procent voličů, mohla by Orbánova strana Fidesz přijít v přijít v parlamentu nejen o ústavní dvoutřetinovou, ale i o prostou většinu. V takovém případě by musel Fidesz najít koaličního partnera, aby mohl nadále vládnout.

Za favorita s náskokem až třiceti procentních bodů považují předvolební průzkumy Orbánův Fidesz, který v kampani těžil z dobrého hospodářského stavu země a z kritiky vstřícné přistěhovalecké politiky Evropské unie. Druhý byl v sondážích se zhruba 19 procenty krajně pravicový Jobbik a třetí socialisté se 14 procenty. Výsledek ale může vedle vysoké účasti rozhodnout i fakt, že až třetina voličů do poslední chvíle tvrdila, že neví, jakou stranu podpoří.