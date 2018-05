Průměrné emise aut v Evropě podle výzkumu vzrostly. Češi jsou v ekologii na 19. místě

Průměrné emise nových automobilů v Evropě loni poprvé za posledních deset let vzrostly. Hodnota se zvýšila o 0,3 gramu na 118,1 gramu emisí na kilometr. Souvisí to s rostoucím zájmem o segment SUV a poklesem popularity dieselových motorů částečně ve prospěch benzinových motorů. Vyplývá to z výzkumu analytické společnosti JATO Dynamics, který zahrnoval 23 evropských trhů včetně Česka.