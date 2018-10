Rakousko brutálně seškrtá peníze pro Čechy, kteří tam pracují. Na přídavcích jim vezme stamiliony

O stovky milionů korun přijdou Češi pracující v Rakousku. Tamní vládní koalice rozhodla o tom, že jim sebere rakouské přídavky na děti. Vláda se tak pustila do otevřeného boje nejen s Evropskou komisí, ale i s Českem, Slovenskem, Maďarskem a dalšími zeměmi, které snížení přídavků na děti svých občanů považují za diskriminační. Naopak Němci by rakouský model rádi napodobili.

Úpravu zákona o přídavcích na děti měl rakouský kabinet složený z lidovců (ÖVP) a Svobodné strany (FPÖ) dlouho v programu. Dnes se ale koaliční poslanci v parlamentním výboru pro rodinu rozhodli, že zákon začne platit – a to už od příštího roku. Podle rakouských médií je jeho definitivní schválení parlamentem, plánované na 24. října, už jen formálním aktem.

Od 1. ledna 2019 tak nejspíš čeká všechny Čechy, kteří jezdí za prací do Rakouska a mají doma rodinu a děti, poměrně výrazné snížení „platu“. Dosud totiž dostával každý zahraniční zaměstnanec ze zemí EU na dítě stejné přídavky jako Rakušan, tedy v závislosti na věku dítěte od 114 do 165 eur (zhruba 4200 korun) měsíčně. To se ale mění. Nově by měli gastarbeiteři dostávat na přídavcích jen takovou částku, která odpovídá životní úrovni v jejich domovských zemích. To podle výpočtu rakouské vlády například znamená, že Češi budou v Rakousku nově pobírat jen 40 % částky, kterou na děti dostávali doposud.

„Chceme ukončit nesmyslný model, v jehož rámci vyplácíme rakouskou podporu dětem, které v Rakousku nikdy nežily,“ prohlásil už dříve kancléř Sebastian Kurz. Argument rakouské vlády je jednoduchý: I když například Čech pracuje jako kuchař v Linci, pokud jeho děti zůstávají v Česku, náklady na ně odpovídají české životní úrovni a místním cenovým relacím. Není tedy důvod, aby „gastarbeiter“ dostával stejné přídavky jako Rakušan, který za své ratolesti musí platit více peněz.

S touto argumentací však zahraniční zaměstnanci pracující na rakouském území striktně nesouhlasí. „Opravdu uvažuju o tom, že s prací v Rakousku skončím. Už o tom přemýšlím dlouho a tohle mě konečně dožene k tomu, abych to udělal,“ řekl pro INFO.CZ český kuchař Pavel Sláma, otec dvou dětí, který pracuje v Dolních Rakousích. Za prací v pravidelných cyklech dojíždí, rodina zůstává v jižních Čechách.

„Jestli nám Rakušáci seberou přídavky na děti, tak přijdu o tisíce korun. A přitom už dnes není ten rozdíl v platech v Česku a Rakousku zdaleka tak vysoký, jak by se mohlo zdát,“ tvrdí Sláma. Někteří další Češi dokonce obviňují rakouskou vládu z nepřípustné diskriminace.

„V Rakousku řádně platím úplně stejné daně jako Rakušan. Tak nevím, proč bych neměl mít také stejné výhody jako Rakušan,“ řekl INFO.CZ Jiří Plecr, který už dlouho dojíždí z Českých Budějovic za prací do hotelu v rakouském Gmündu a je otcem nezletilého syna. Argumentuje také tím, že v Rakousku nejen pracuje, ale také často nakupuje, včetně potravin a věcí pro dítě.

Rakouská vládní koalice však na snížení přídavků trvá. A to i přesto, že jí Evropská komise důrazně varovala, aby pracujícím cizincům ponechala přídavky na děti stejné jako u Rakušanů. Jinak zemi kvůli diskriminaci zažaluje u Evropského soudu. Podobně protestoval proti rakouskému opatření i maďarský premiér Viktor Orbán.

Jde totiž o obrovské částky peněz. Podle výpočtu, který zveřejnil rakouský deník Kurier, dnes dostávají Češi zaměstnaní v Rakousku na přídavcích na děti zhruba 12,5 milionu eur (320 milionů korun) ročně. Po úpravě zákona přijdou o bezmála 5 milionů eur (tedy 128 milionů korun).

Stále jsou to však „drobné“ třeba oproti Slovákům či Maďarům, kterých v Rakousku pracuje mnohonásobně víc než Čechů. Maďaři by měli přijít o 25 milionů eur, tedy o takřka pětkrát vyšší částku než Češi, Slováci si pohorší o 16 milionů eur(409 milionů korun).

Rakousko ročně vyplatí na přídavcích na děti 4,7 miliardy eur, z toho 273 milionů putuje do ciziny. Po úpravě přídavků tak, aby odpovídaly nákladům v příslušných zahraničních zemích, by měla rakouská státní kasa ušetřit až 114 milionů eur(3 miliardy korun).

Otázka úspor je však složitá. I někteří rakouští ekonomové varují, že snížení přídavků na děti gastarbeiterů může způsobit hromadné odchody mnoha zahraničních zaměstnanců z Rakouska. A to by mohl být velký problém například v případě slovenských pečovatelek, bez kterých si Rakušané nedovedou péči o staré a nemohoucí lidi vůbec představit. Pro pečovatelky s dětmi jsou přitom dětské přídavky zcela zásadní. Zatímco v Rakousku dostávají na dítě až 165 eur, na Slovensku dostanou maximálně 24 eur.

Na to, jak celý spor o rakouské dětské přídavky dopadne, čekají i některé další státy v Evropě. Není totiž pochyb o tom, že kdyby Rakušanům zákon prošel i přes odpor Evropské komise, budou se jím inspirovat i některé další státy. Už dříve uvažovaly o snížení přídavků pro děti „gastarbeiterů“ například Německo, Dánsko a Lucembursko.